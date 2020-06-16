2020-06-16T14:58:10+03:00
Политика

Путину доложили о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе

Глава ФСБ отчитался президенту о работе антитеррористического комитета
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и глава ФСБ РФ Александр Бортников во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и глава ФСБ РФ Александр Бортников во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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ЗАЩИТИЛИ ЧМ-2018 И ОЛИМПИАДУ В СОЧИ

- Нам удалось ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, - доложил президенту об одном из главных достижений работы Национального антитеррористического комитета директор ФСБ Александр Бортников. - В результате этого удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, - перечислял Бортников.

- Чемпионат мира по футболу, - добавил важный эпизод Владимир Путин.

- Совершенно верно. В результате этой работы, ценой, к большому сожалению, больших проблем и потерь, нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа.

О ЧЕМ ДОЛОЖИЛ ДИРЕКТОР ФСБ

- В 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, а в 2020 только 4.

- За десять лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов.

- За десять лет было выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности, эта деятельность была предотвращена.

500 ЧЕЛОВЕК ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ЛЕСА

- Прекрасно понимаем, что одними силовыми методами работу по линии антитеррора решить невозможно, - рассказал Бортников. - Одним из подходов к организации работы является профилактика преступлений. Уровень радикализации населения в значительной степени снизился, это факт. Это такая штучная работа, более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой деятельности.

Президент поинтересовался, как проходит сотрудничество с партнерскими спецслужбами иностранных государств.

- Опыт работы этой работы дает возможность обмениваться информацией с нашими коллегами, помогать друг другу в выявлении и упреждении готовящихся террористических атак, оказывать содействие, в том числе непосредственно в боевой работе, - рассказал глава ФСБ.

Россия выступила с инициативой создания единого информационного антитеррористического пространства - объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы.

- На сегодняшний день к этому международному банку данных подключено 56 специальных служб из 42 государств и 8 международных организаций, - доложил Бортников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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