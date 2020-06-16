2020-06-16T15:01:50+03:00
Звезды

"Полностью не исчезло обоняние": Оперная певица Хибла Герзмава рассказала, что перенесла коронавирус

Известная оперная певица подхватила коварный COVID-19, соблюдая режим строгой изоляции и не выходя из дома в течение трех месяцев
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Сейчас Хибла уже хорошо себя чувствует, досиживает карантин и, надеется, что скоро снова будет выступатьСейчас Хибла уже хорошо себя чувствует, досиживает карантин и, надеется, что скоро снова будет выступатьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Хибла Герзмава переболела COVID-19 в легкой форме. Однако чувствовала себя в течение 10 дней очень плохо. И что самое обидное: с 13 марта оперная певица безвылазно сидела дома, соблюдала все меры предосторожности. Однако вирус как-то проник к ней даже сквозь стены.

«В середине мая я почувствовала слабость, недомогание, поднялась температура, но мыслей о вирусе не было, пока на второй день полностью не исчезло обоняние, - написали Хибла у себя в соцсетях. - Это очень странные ощущения, когда ты не чувствуешь аромат своего парфюма или свежесваренного кофе.

Но самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твоё тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах.

Самый большой страх был за лёгкие, КТ показало двустороннюю пневмонию, но к счастью с минимальным поражением лёгких. Врачи диагностировали лёгкую форму, без надобности в госпитализации, с лечением на дому. Страшно подумать, если у меня была лёгкая форма, то как мучаются люди при тяжёлой и средней тяжести???!!!

Вирус существует, и я не пожелаю врагу пережить весь этот кошмар! Меня злят люди, которые легкомысленно и пренебрежительно относятся ко всему происходящему, не верят и думают, что всё это выдумка!

Я от всего сердца хочу поблагодарить моих врачей - Марину Николаевну Нефёдову, Елену Борисовну Кубареву, весь медперсонал поликлиники №4 Управления делами Президента РФ за чуткость , профессионализм и поддержку!

Хочу сказать огромное СПАСИБО всем врачам и медработникам, которые отважно сражаются и по сей день на «поле боя» по всему миру!

Сейчас чувствую себя хорошо, тесты отрицательные! Слава Богу !

Прошу Вас, мои дорогие друзья, коллеги и подписчики, берегите себя и своих близких!»

Мы позвонили администратору Хиблы - Юлии Голдман, чтобы уточнить, как все-таки вирус мог проникнуть в дом певицы, если к этому времени она уже два месяца находился в строгой самоизоляции?

- Врачи предполагают бесконтактное заражение, - говорит Юлия. – Вирус могли занести и родные, и другие люди. Хибла с 13 марта до сегодняшнего дня, то есть уже три месяца (!), ни разу не вышла на улицу. Настолько он ответственно отнеслась ко всем предостережениям. Сидит в своей московской квартире и никуда не выходит. Поэтому ей обидно. Люди гуляли, шастают где можно и где нельзя. А она сидела дома и заболела. Мы не знаем, кто принес заразу. У родственников анализы отрицательные. Все близкие Хиблы сделали тест, у них ковида нет. Врачи сказали, что такое бывает: многие болеют бессимптомно.

Сейчас Хибла уже хорошо себя чувствует, досиживает карантин и, надеется, что скоро снова будет выступать.

Она написала пост в соцсетях, чтобы всех предостеречь. Врачи ей сказали, что у нее легкая форма коронавируса, но болела она тяжело. Поэтому посчитала необходимым поделиться с аудиторией, которая не верит в эпидемию: оставайтесь бдительными и не болейте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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