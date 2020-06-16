2020-06-16T15:48:37+03:00
Спорт

Алина Загитова дала последний звонок по удаленке

На олимпийской базе гимнастки подружились с фигуристками
Сергей КИРИЛЛОВ
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А тем временем, Алина Загитова закончила школуА тем временем, Алина Загитова закончила школуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Москве и Подмосковье в начале июня заработали спортивные базы, где вновь закрутилась активная жизнь. На олимпийскую базу в Новогорск приехали фигуристы сборной России, в том числе и девочки из группы Этери Тутберидзе. Пока они восстанавливают чемпионские навыки, исполняя тройные прыжки, и только начинают готовить новые программы.

А к ним на каток часто заходят спортсмены из других видов спорта. Так на одну из тренировок к фигуристкам пришли гимнастки-художницы. Чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова почти одновременно у себя в Инстаграм выставили фото с известными гимнастками, сестрами-близняшками Диной и Ариной Авериными.

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Очень рада была встретиться
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«Очень рада была встретиться!», - подписала фото Щербакова, а потом сфоткалась и еще с одной гимнасткой – Дарьей Трубниковой.

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Анна Щербакова с Дарьей Трубниковой
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Любопытно, что в отличие от фигуристок, которые все два месяца самоизоляции находились дома, гимнастки из Новогорска не уезжали. Жили они каждая в своем номере, и никто не заболел коронавирусом. Ирина Винер еще в начале апреля в интервью на «Радио «КП», рассказывала, что в этом своеобразном спортивном интернате девочкам находиться безопаснее.

И вот на базе появились новые лица, и все девочки из разных видов спорта перезнакомились и даже подружились.

А тем временем, еще одна ученица Этери Тутберидзе Алина Загитова закончила школу. Ее видео со звонком в руках появилось в Инстаграм на страничке teamzagitova.

teamzagitovateamzagitova
Алина Загитова дала последний звонок по удаленке
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«Звезда «Самбо-70» - олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, чемпионка мира и Европы, победительница Финала Гран-При Алина Загитова закончила 11 «Б» класс. К сожалению, Алина не смогла лично присутствовать на церемонии вручения аттестатов, так как в данный момент находится на сборе в Новогорске, но зато она смогла виртуально дать Последний звонок выпускникам 2020 года - с экрана телевизора», - говорится в Инстаграм.

Напомним, что в мае Алине Загитовой исполнилось 18 лет, а уже через два дня после этого она у себя на родине в Ижевске получила автомобильные права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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