Стартовал масштабный проект по развитию экотуризма в России

16 июня года открылся прием заявок для участия в первом всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, который организован Агентством стратегических инициатив (АСИ). По итогам проекта планируется создать 10 пилотных туристско-рекреационных кластеров, которые позволят комплексно развить особо охраняемые природные территории (ООПТ) России.

ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

О важности проекта говорит тот факт, что его поддержали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федеральное агентство по туризму РФ.

«Кризис, вызванный пандемией, и больно ударивший по многим нашим традиционным укладам, одновременно открыл и «окно возможностей» для экологического туризма на территории России, - отметил председатель конкурсной комиссии, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. - Новые экологические маршруты, которые позволят не только побывать на уникальных природных объектах, но и дадут возможность своими глазами увидеть редких представителей флоры и фауну, без сомнения, будут пользоваться гарантированным успехом у наших граждан. Одновременно туризм способен придать мощный импульс развитию и самой системы особо охраняемых природных территорий, привлечению в нее крупных инвестиций – в первую очередь, частных».

Сергей Иванов сообщил, что идея проекта по развитию экотуризма возникла еще до пандемии коронавируса. Результаты его будут известны в октябре. Сами понимаете – сиюминутных задач он не решает. Да и развитие инфраструктуры особо охраняемых территорий не терпит спешки. Но последние мировые события подстегнули развитие проекта.

Спецпредставитель Президента РФ считает, что у экологического туризма огромный потенциал: сегодня 13,9% территории страны – это национальные парки и другие особо охраняемые природные территории. По этому показателю Россия занимает первое место в мире! Но при этом отрасль развита крайне слабо. Большинство жителей страны не были подавляющем большинстве самых красивых мест России. Управленец отмечает, что для привлечения туристов не хватает инфраструктуры: в первую очередь - маленьких аэропортов и небольших гостиниц.

«Потенциал природных территорий создает уникальные возможности по формированию современного туристского продукта для развития внутреннего и въездного туризма в России, способствует сохранению объектов культурного и истории, является драйвером устойчивого социально-экономического развития регионов, - сообщил министр природоохранных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. - В числе первоочередных мер, направленных на дальнейшее развитие экотуризма, вижу обеспечение транспортной доступности ООПТ, создание объектов туристской инфраструктуры с вовлечением в процесс местного населения и даже создание единого туроператора по развитию экотуризма на базе Минприроды России».

«Активное развитие внутреннего туризма создает благоприятные условия для инвестирования в инфраструктуру проектов, - дополнила Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму. - Внедрение новой модели развития природных территорий позволит всем заинтересованным сторонам получить простой и эффективный план стандартизированных действий. Благодаря конкурсу, будет развиваться инвестиционная привлекательность регионов, будут созданы новые рабочие места и организована поддержка малого и среднего предпринимательства, работающего в сфере туризма и в смежных областях, а страна получит качественные туристические объекты».

«РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ»

Итак, в конкурсе могут принять участие региональные междисциплинарные команды. Обязательное условие - участие в команде представителей от региона, муниципалитета и бюджетной организации, в управлении которой находятся ООПТ. Дополнительный балл получат команды, которые привлекут предпринимателей. В состав заявки также могут войти представители организаций, оказывающих услуги в области экологического туризма, создания туристической инфраструктуры, члены профессиональных сообществ и эксперты в области развития туризма, а также заинтересованные жители региона, включая студентов профильных вузов.

«Для участников мы разработали программу акселерации региональных междисциплинарных лидерских команд, поэтому основная задача команд — не просто создать условия для развития уже существующих лидерских проектов, а стимулировать рост предпринимательской активности и сформировать позитивный имидж региона. Мы хотим наглядно показать, что экотуризм – это не только возможность увидеть природные достопримечательности, но и эффективный инструмент устойчивого экономического развития», - пояснила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

На первом этапе конкурсная комиссия выбирает ТОП-30 заявок, команды которых смогут поучаствовать в специально разработанной акселерационной программе. Отбор состоится на заседании конкурсной комиссии 28 июля. В рамках акселератора они получат возможность разработать комплексные проекты туристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма и затем представить их на втором этапе конкурса. На этом этапе будут учитываться идеи жителей региона, которые можно оставить на краудсорсинговой платформе. Затем из 30 заявок будут выбраны 10 победителей, которых объявят 16 октября.

«Основной мотивацией для команд будет участие в специально разработанном акселераторе, работа в котором направлена на создание комплексного, экономически обоснованного мастер-плана и привлечение инвестиций, - заместитель генерального директора АСИ, член конкурсной комиссии Ольга Захарова. - Мы уверены, что это может стать хорошим началом для долгосрочной и планомерной работы по сохранению природных богатств страны, в которой примет участие каждый».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать команду и заполнить заявку на официальном сайте конкурса priroda.life до 10 июля. Заявка должна содержать информацию о составе команды и предлагаемом ею проекте – его описание и видеопрезентацию.