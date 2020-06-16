Владимир Путин поздравил с днём рождения главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил с днём рождения главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.

Президент пожелал здоровья и реализации намеченных планов.

- Солидный журналистский, организаторский опыт, доскональное знание всех тонкостей профессии помогают вам на протяжении многих лет успешно руководить одним из наиболее популярных периодических изданий страны, объединять вокруг общих задач и целей талантливых соратников и коллег, - сказано в поздравлении главы государства.

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года. Он начал свою карьеру в газете "Комсомольская правда" в 1985 году. Уже в 1997 стал её главным редактором и с тех пор бессменно возглавляет издание. За свои заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу Владимир Сунгоркин награждён званием заслуженного журналиста Российской Федерации. В 2014 году стал лауреатом ордена "За заслуги перед Отечеством".

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил с днём рождения главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.Фото: REUTERS

Отметим, что 24 мая Владимир Путин поздравил с юбилеем издание "Комсомольская правда", отметив важность того, "что нынешний коллектив газеты бережет и развивает передающиеся из поколения в поколение традиции, стремится сохранять флагманские позиции газеты на российском медиа-рынке".

- И потому ваши читатели высоко ценят фирменный, всегда узнаваемый стиль любимой "Комсомолки", - добавил президент в своём поздравлении к 95-летию издания.