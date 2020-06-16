2020-06-16T18:49:23+03:00
Общество

Художник из России взял «бронзу» на конкурсе карикатур в Пекине: «китайская грамота» досталась «Комсомолке»!

Автор «Ерошкиной полянки» Сергей Белозеров был отмечен за рисунок по мотивам «Репки»
Владимир МАЗЕНКО
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Художник Сергей Белозеров, который каждую неделю радует юных читателей газеты «Комсомольская Правда» рисунками в рубрике «Ерошкина полянка», тоже отправил на конкурс свои работы, среди которых был и рисунок по мотивам сказки «Репка».Художник Сергей Белозеров, который каждую неделю радует юных читателей газеты «Комсомольская Правда» рисунками в рубрике «Ерошкина полянка», тоже отправил на конкурс свои работы, среди которых был и рисунок по мотивам сказки «Репка».
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Похоже, Китай окончательно приходит в себя после бушевавшей здесь эпидемии – на днях в Пекине прошел первый и, как шутят его участники, дай Бог, последний в истории конкурс карикатур, посвященных коронавирусу - Anti-Coronavirus International Cartoon Competition. В нем приняли участие более 1000 художников, которые прислали 7000 работ. Для конкурса карикатур это очень много – и теперь понятно, чем занимались художники на самоизоляции. Организатором мероприятия стала Международная мультимедийная культурная ассоциация.

Художник Сергей Белозеров, который каждую неделю радует юных читателей газеты «Комсомольская Правда» рисунками в рубрике «Ерошкина полянка», тоже отправил на конкурс свои работы, среди которых был и рисунок по мотивам сказки «Репка».

- Именно эта работа пришлась по душе международному жюри. Честно говоря, я этого не ожидал - делал ставку, скорее, на другие свои рисунки, - говорит Сергей.

Сюжет об объединении усилий для борьбы с трудностями оказался судьям понятен, к тому же семья на рисунке вполне себе самоизолированная, да еще и все в масках - ну как не отметить такую работу?! Третье место наш участник разделил с несколькими художниками из других стран. Помимо диплома, который Сергею, конечно, пришлют в электронном виде, он получит еще и денежный приз – около 300 долларов. А гран-при и 1000 долларов достался кубинскому карикатуристу Аресу, на рисунке которого боги разных религий держат в руках таблички с надписями на разных языках «Спасибо, доктор!» и «Мы верим в тебя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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