2020-06-16T19:20:42+03:00
Общество

Россия на самом деле борется с коронавирусом гораздо успешнее, чем США и Европа

В чем причина? Экспертный институт социальных исследований проанализировал в обстоятельном докладе
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Россия прошла пик пандемии коронавируса с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и Америки. Таков главный итог доклада «Российские ключи к победе над COVID-19. Итоги и уроки пандемии», представленного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). В презентации исследования приняли участие врачи-эпидемиологи, представители ВОЗ и волонтеры.

«ОТНОШЕНИЕ С САМОГО НАЧАЛА БЫЛО СЕРЬЕЗНЫМ»

Авторы исследования доказали, что наша страна эффективно противостояла эпидемии во многом благодаря своевременному введению ограничительных мер. Кроме того, в кратчайшие сроки удалось мобилизовать систему здравоохранения.

«В России - самая низкая летальность, то есть доля смертельных случаев людей с заболеванием COVID-19, - пояснила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. - Самые масштабные сформированы резервы системы здравоохранения, в том числе обеспеченность коечным фондом на душу населения. Самый высокий охват тестирований - здесь Россия вообще один из лидеров, по общему числу тестов».

Российская модель управления способна быстро и гибко реагировать на подобные кризисы. Главным образом, за счет возможностей по оперативному созданию структур для мониторинга, управления и координации деятельности всех систем. Мы видели непосредственную вовлеченность президента. Работа велась на опережение, совещания шли в открытом режиме. Также они исполняли роль дополнительных обращений к россиянам. При необходимости Владимир Путин напрямую обращался к населению страны. Это важно: в кризис нехватка информации порождает панику. А открытость системы позволяла людям больше знать о ситуации и меньше паниковать.

«Высшим приоритетом власти являлось спасение жизни людей, — добавила эксперт.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил масштаб вызова, с которым столкнулась отечественная система здравоохранения. В новейшей истории мир ничего подобного не видел. И, тем не менее, российская система здравоохранения выстояла.

«У нас с самого начала отношение к эпидемии было очень серьезное: страна имеет огромную границу с Китаем, серьезность ситуации стала понятна очень рано, граница была перекрыта, — обратил внимание руководитель экспертного совета ЭИСИ.

В исследовании говорится, что российское здравоохранение продемонстрировало высокую степень готовности к борьбе с вирусной угрозой. Интенсивная мобилизация всех ресурсов системы, квалификация российских врачей и создание избыточного запаса коечных мест, медикаментов и оборудования стали главными залогами победы над эпидемией, позволили России избежать медицинской катастрофы, произошедшей в США, Бразилии и ряде европейских стран.

ТЕСТАМИ И СЕБЯ ОБЕСПЕЧИЛИ, И ДРУГИМ ПОМОГЛИ

Эксперты поддерживают выводы ЭИСИ…

«Сработали политическая и административные системы принятия решений, - поддерживает выводы доклада директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - Государственные институты смогли оперативно решать вопросы, связанные с купированием распространения пандемии и с сохранением условий для лечения людей. Я думаю, что одной из важнейших была роль президента – персональный фактор. То, что Путин держал ситуацию на личном контроле. И еще важный фактор – была обеспечена централизация координации и контроля как на федеральном уровне, так и по всей властной вертикали – до муниципалитетов».

Высокий уровень квалификации показала фармацевтическая отрасль. Например, заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов отметил большие успехи в диагностике коронавируса — производство тестов в нашей стране организовали в кратчайшие сроки, что позволило не только покрыть потребности страны, но и получить возможность помогать другим государствам.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заметил, что распространение коронавирусной инфекции в целом по стране «вышло на плато и стабилизировалось»

В обсуждении результатов исследования ЭИСИ приняла участие представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что Россия получила колоссальный опыт в борьбе с эпидемией, которым стоит поделиться с другими странами:

«У России очень много наработок, много опыта. ВОЗ ожидает, что Россия будет им делиться с другими странами на разных площадках», - отметила Мелита Вуйнович.

В докладе отмечается, что колоссальное значение для преодоления последствий пандемии коронавируса имеет солидарность общества. На всех этапах эпидемии российское общество демонстрировало высокую сплоченность и ответственность, понимание и готовность к взаимопомощи. В докладе отмечается, что более 60% граждан смогли защитить себя и других, соблюдая самоизоляцию и меры безопасности, также более 60% граждан готовы были помогать другим, стать волонтерами или просто предложить пожилым соседям принести продуктов и лекарств.

«ЗДОРОВО, ЧТО ЕСТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»

Говорят ли вышеприведенные выводы, что коронавирус в России побежден? Нет, речь идет о промежуточных итогах. Именно поэтому к предстоящему 1 июля голосованию за поправки в Конституцию организаторы отнеслись со всей ответственностью: на участках планируется выдавать маски, измерять температуру у голосующих и членов избирательных комиссии, регулярно проводить дезинфекцию участков, на самих участках получат право находиться ограниченное количество людей. Эксперты отмечают, что в магазине и общественном транспорте подхватить коронавирус гораздо проще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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