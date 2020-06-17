2020-06-16T19:20:48+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Завещаю свое тело науке. Чтобы ученые будущего знали, как выглядели люди без татуировок

Лучшие анекдоты дня, 17 июня 2020 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

- Вчера проснулся, а тебя нет. Где ты была, дорогая?

- А где ты проснулся, дорогой?

* * *

- Наташка, привет! Чем занята?

- Футбол по телику смотрю.

- Кто с кем играет?

- Понятия не имею.

- А за кого тогда болеешь?

- Я с детства болею за ту команду, которая защищает левые ворота.

- Так они же меняются воротами после первого тайма!

- Вообще не напрягает.

* * *

Даже в монастыре не все могут хранить обет молчания - кто-то должен и гвозди заколачивать.

* * *

Я очень боюсь людей, которые говорят, что пошли бы со мной в разведку.

Я совсем не хочу в разведку!

* * *

- Когда я слышу фразу «Я тебя люблю», то мне все время хочется услышать продолжение. Например: «Я тебя люблю тыкать вилкой» или «Я тебя люблю обкладывать матом». В общем, я не верю, что все так просто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Минюст США подал в суд на Болтона
Диетолог назвал продукты, которые помогут защищать легкие от коронавируса
Косачев назвал условие, при котором будет достроен «Северный поток – 2»
Куда жаловаться на водителя автобуса, рассказали в Госавтоинспекции
Госавтоинспекция: Нелегальных перевозчиков стало меньше. Задача - вывести рынок из «тени»
Грузия обвинила Кадырова в заказе убийства журналиста, который оскорбил Путина
Госдеп США призвал КНДР воздержаться от контрпродуктивных действий
В Москве скончались еще 48 пациентов с коронавирусом
Жертв коронавируса в США больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В Британии скончался известный уличный кот Боб
В России за пять месяцев снизилось производство пива и сигарет
Россиянам напомнили о выходной первой неделе января по Трудовому кодексу
Стюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолета
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР
Переживания из-за гибели Флойда признали "смягчающим обстоятельством" для студентов Оксфорда
Пассажиры столичного транспорта продлили более 163 тысяч проездных билетов
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня
Главный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июня
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров