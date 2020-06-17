Анекдоты: Завещаю свое тело науке. Чтобы ученые будущего знали, как выглядели люди без татуировок

- Вчера проснулся, а тебя нет. Где ты была, дорогая?

- А где ты проснулся, дорогой?

* * *

- Наташка, привет! Чем занята?

- Футбол по телику смотрю.

- Кто с кем играет?

- Понятия не имею.

- А за кого тогда болеешь?

- Я с детства болею за ту команду, которая защищает левые ворота.

- Так они же меняются воротами после первого тайма!

- Вообще не напрягает.

* * *

Даже в монастыре не все могут хранить обет молчания - кто-то должен и гвозди заколачивать.

* * *

Я очень боюсь людей, которые говорят, что пошли бы со мной в разведку.

Я совсем не хочу в разведку!

* * *

- Когда я слышу фразу «Я тебя люблю», то мне все время хочется услышать продолжение. Например: «Я тебя люблю тыкать вилкой» или «Я тебя люблю обкладывать матом». В общем, я не верю, что все так просто.