Анекдоты: Завещаю свое тело науке. Чтобы ученые будущего знали, как выглядели люди без татуировок
- Вчера проснулся, а тебя нет. Где ты была, дорогая?
- А где ты проснулся, дорогой?
* * *
- Наташка, привет! Чем занята?
- Футбол по телику смотрю.
- Кто с кем играет?
- Понятия не имею.
- А за кого тогда болеешь?
- Я с детства болею за ту команду, которая защищает левые ворота.
- Так они же меняются воротами после первого тайма!
- Вообще не напрягает.
* * *
Даже в монастыре не все могут хранить обет молчания - кто-то должен и гвозди заколачивать.
* * *
Я очень боюсь людей, которые говорят, что пошли бы со мной в разведку.
Я совсем не хочу в разведку!
* * *
- Когда я слышу фразу «Я тебя люблю», то мне все время хочется услышать продолжение. Например: «Я тебя люблю тыкать вилкой» или «Я тебя люблю обкладывать матом». В общем, я не верю, что все так просто.
ИСТОЧНИК KP.RU