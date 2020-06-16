"Он места себе не находит:" Михаил Ефремов отказывается от еды

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что происходит с актером под домашним арестом. По словам защитника, звезда "Современника" крайне тяжело переживает случившееся. Близкие переживают - артист отказывается от еды и не подпускает к себе врачей.

Михаил Ефремов отбывает домашний арестом в своей квартире в Плотниковом переулке. "Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест. Похудел за неделю на шесть килограммов. Морально очень страдает. Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: «Нет, не надо»", - поведал адвокат.

По его словам, Ефремов сел за руль после звонка. Актеру сообщили о смерти друга. "Он сидел, отдыхал, и тут: «Пожалуйста, срочно приезжай, помоги». Он же добродушный, безотказный. Тем более такое горе, смерть близкого человека. Никогда до этого Ефремов не садился пьяным за руль. А тут сел", - цитирует защитника "СтарХит".

Михаил Олегович после ДТП сразу позвонил подруге. "Чтобы организовать помощь, чтобы немедленно нашли самых лучших врачей, лучшие лекарства. Женщина тут же приехала, буквально через 15 минут, она же отправилась в больницу к пострадавшему. Ефремов сказал не жалеть никаких денег", - добавил адвокат.

Он также уточнил, что артист хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО. Более того, актер до того, как было обнародовано его видеообращение к семье погибшего Сергея Захарова, трижды просил прощения у родных погибшего. "В коридоре перед допросом, в суде, перед камерами у дома. Но никто не показывал этого", - резюмировал адвокат.

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Экспертиза показала наличие в крови звезды не только алкоголя, но и наркотиков. Данные были обнародованы в тот самый момент, когда полицейским удалось привезти Ефремова на допрос. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист записал обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Родственники Захарова не приняли извинений и отказались от денег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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