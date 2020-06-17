2020-06-16T20:44:44+03:00
Общество

Вопрос дня: Как вам первая неделя после отмены ограничений?

Отменены пропуска, открыты для прогулок парки, вчера вот еще и летние веранды ресторанов и кафе открылись
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Вопрос дня: Как вам первая неделя после отмены ограничений?Вопрос дня: Как вам первая неделя после отмены ограничений?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Владимир КУМОВ, куратор проекта по развитию велодвижения в России:

- Вижу резкий рост продаж велотехники и числа велосипедистов. Слава богу, ушла история про пропуска для нас. Рост числа людей на двух колесах на улицах отмечаю именно по сравнению с прошлым июнем.

Мария БУТЫРСКАЯ, олимпийская чемпионка, тренер:

- Лишь сняли карантин, 10 июня меня пригласили на съемки на «Россию 1», а я весну за рулем не была. Подрастерялась. На въезде потребовали маску и перчатки надеть. Посадили в гримерку одну. Я 40 минут ждала. И люди, которые должны были со мной сниматься, их рассадили по углам. Даже голова разболелась. Увидела где-то рядом Анфису Чехову.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Я вернулся в Москву и вижу: люди не понимают, что снятые ограничения не означают финал. Когда на Чистых прудах посиделки до ночи, хочется сказать: праздник жизни не вернулся! Мы успели выстроить систему защиты, но беда не ушла. И удивляет, что гастарбайтеров в масках больше, чем москвичей.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра России:

- Я работаю, как и прежде, но стало тяжелее добираться на работу из Люберец. Масочный режим у нас на работе сохраняется, но семинары пока проводить не начали.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Я переболел коронавирусом, сейчас сдал анализы и, поскольку все нормально, еду в аэропорт, чтобы лететь в Ульяновск, где ограничения тоже сняты, там грядут выборы в гордуму.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Вижу, как люди ринулись решать накопившиеся за период карантина проблемы и город встал в пробках. По торговым центрам чувствуется, что денег стало меньше.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза туристических агентств:

- Внутренний туризм оживает, но лишь южное направление. Интерес только к Крыму и Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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