Генерал армии Анатолий Куликов рассказал, почему Басаев смог пройти в Буденновск

- Анатолий Сергеевич, в эти дни мы вспоминаем 25-летие теракта в Буденновске. Скажите, почему все-таки российское государство тогда, летом 1995-го, не смогло обезвредить террористов и спасти всех заложников? Как вообще бандиты прошли? Чего не хватало у нашей власти, чтобы спасти людей?

- Во-первых, власть в то время была ко многому не готова. Хотя Ельцин со своим ближайшим окружением, совершенно неподготовленным, поднял ее - эту власть - практически с земли и начал строить новое государств. Провозгласив при этом: «Берите суверенитета столько, сколько проглотите».

И вот некоторые лидеры попытались «проглотить», в том числе и Дудаев. Ему это понравилось, Дудаеву. И когда все это перешагнуло все мыслимые рамки безопасности, когда на 870 тысяч населения было 2,5 тысячи убийств (для примера, на 4,5 миллиона в Ростовской области – 450 убийств)…

- Это за какое время?

- За один год. За 1993-й. Конечно же, Ельцин понял, что невозможно по-другому решить эту проблему, кроме как - с помощью силового варианта. (От мирных переговоров многие Ельцина отговаривали, и отговорили.)

Но силовой вариант невозможен без всех необходимых в этом случае военно-технических атрибутов. В частности, без введения чрезвычайного или военного положения, что предусматривает массу ограничений свобод личности, плюс - запрещение оборота оружия, торговли спиртным и т.д.

И в том числе - ограничение передвижения. Оставляется два контрольно-пропускных пункта (на востоке и на западе по одному), вся остальная граница закрывается.

И переход ее в других местах, кроме этих КПП, считается несанкционированным, соответственно, преследуется, вплоть до применения оружия.

Этого сделано не было. Ельцин испугался. Возможно, его насторожил пример 1991-го года, когда он ввел чрезвычайное положение с подачи Руцкого, а Хасбулатов во главе Верховного Совета не ратифицировал этот указ Ельцина.

И здесь он не захотел вновь вступать в конфликт с Верховным Советом, хотя уже, практически, была другая законодательная власть.

Мы с Лобовым (в то время - секретарь совета безопасности России. - А. Г.) подготовили Указ о введении чрезвычайного положения. Ельцин не стал его подписывать.

А отсюда все остальное, все, что произошло.

Они (это я о бандитах) днем – крестьяне и рабочие, а ночью - с автоматами, стреляют в спину федеральным войскам.

Шамиль Басаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но вернёмся к Басаеву...

- Так вот - когда летом 1995-го уже было занято Введено, Басаев решил устроить этот рейд. Говорят, он на Москву шел и т.д. На самом деле, по нашей информации, он хотел пройти на Минводы, захватить аэропорт. Но,поскольку был остановлен буденновской милицией…

Кстати говоря, я смотрел недавно ролики, посвящённые тому теракту в Буденновске...И многие люди говорили: а почему милиция не была готова к отпору бандитам, к их задержанию? Да потому. что даже эти 103 ствола автоматов, которые привезли в начале чеченской войны, - они стояли в пирамиде, личному составу не были розданы. Это было грубейшее нарушение. Я потом проводил расследование. Только 4 автомата, они на посту менялись, друг другу на шею вешали. Там была масса нарушений.

- А правда, что вы в то время провели такой эксперимент – две машины с водкой отправили по нашим российским дорогам...

- Да. Но это было уже потом, когда я стал министром.

- Расскажите.

- Было очень много претензий: мол, взятки берут... И я решил проверить. Послал специально из подразделения по борьбе с оргпреступностью два подготовленных «КамАЗа» с водкой из Владикавказа в Ростов, через 29 контрольно-пропускных пунктов. (КПП) И только на 2-х не взяли деньги, на всех остальных водитель давал деньги, и «КамАЗы» проходили дальше.

Вот каков был уровень подготовки. Страна вся была не готова, не только милиция. Вооруженные Силы были не готовы к такому развитию событий. Отсюда вся трагедия - в том числе и Буденновска.

В июне 1995 года чеченские террористы захватили городскую больницу Буденновска и удерживали в ней большую группу заложников. На снимке: руководитель террористов Шамиль Басаев дает пресс-конференцию в буденновской больнице. Фото: Константин Тарусов/ТАСС

- Скажите, сегодня же такое невозможно? Потому что в 2004 году принят антитеррористический закон.

- Абсолютно правильно.

Такое продолжалось практически до 2004 года.

И когда в 2004-м, после захвата школы в Беслане, Путин понял, что нужно что-то кардинально менять в общей системе борьбы с терроризмом в стране, вот тогда появился его Указ на сей счёт. Тогда создали Национальный антитеррористический комитет. И был принят Закон о противодействии терроризму, который все расставил на свои места, начиная от руководства, от персональной ответственности, и заканчивая всеми остальными тонкостями и деталями.

Конечно, сейчас, думаю, что в этом отношении мы - самая безопасная страна.

- И отсюда - все вытекающие последствия. Это и применение оружия, и посты, и…

- Конечно. Там уже все определяет региональный начальник, если это (антитеррористическая операция. - А. Г.) проводится в масштабе региона. Он определяет границы проведения спецоперации, вырабатывает все необходимые меры, полный их перечень. И из этого перечня, в зависимости от конкретной ситуации в том или ином регионе, реализуются меры. Я имею в виду меры ограничительные, в том числе и по количеству контрольно-пропускных пунктов. Перед которыми ставятся конкретные задачи - жесткие и четкие,

- За взятку, если что, уже не проедешь.

- Надеюсь, что - нет.

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