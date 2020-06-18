«Жизнь слишком коротка»: Илон Маск рассказал о сексе втроем с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Миллиардер Илон Маск прокомментировал новость о том, что у него были отношения с голливудской актрисой Эмбер Херд и супермоделью Карой Делевинь. Заявление о том, что основатель компаний Tesla и SpaceX в 2016 году устраивал групповые оргии с двумя красотками одновременно накануне сделали юристы Джонни Деппа. Уже год актер судится с бывшей женой Эмбер Херд и уверяет, что та закрутила роман с Маском всего через месяц после их свадьбы. Теперь к обвинениям в супружеской неверности добавились еще и намеки на групповой секс.

Илон молчать не стал и попросил передать Джонни, что жизнь слишком коротка. В интервью порталу Page Six он посоветовал звезде «Пиратов Карибского моря» успокоиться и перестать преследовать бывшую супругу, а заодно и его.

- Я бы порекомендовал всем участникам этого судебного процесса закопать топор войны и идти дальше, - сообщил Маск. - Жизнь слишком коротка для такого продолжительного негатива.

Илон уверяет: у него никогда не было любовных отношений с Карой Делевинь. А с Эмбер он начал встречаться уже после того, как она развелась с Деппом.

- Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это, - рассказал миллиардер. - Кроме того, я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться примерно через месяц после того, как она подала на развод. Я не думаю, что мы когда-либо даже виделись с Эмбер во время ее брака.

Эмбер Херд и Илон Маск то сходились, то расходились. Фото: Инстаграм.

По поводу Эмбер Херд, Илон, похоже, лукавит: существует видеодоказательство того, что он виделся с голливудской зведой еще во время ее брака с Джонни. Парочку сняли камеры видеонаблюдения, когда Эмбер и Илон поднимались в лифте в пентхаус, принадлежащий Деппу. При этом Маск нежно обнимал Эмбер, одетую в купальник (видимо, до этого они вместе нежились у бассейна).

О том, что Илон Маск, Эмбер Херд и Кара Делевинь якобы предавались вместе любовным утехам, заявил сосед Деппа Джош Дрю. Джош жил в том же элитном многоквартирном доме в Лос-Анджелесе, что и Депп. Кроме того, он бы женат на лучшей подруге Эмбер. Именно жена и рассказала ему о тайных встречах актрисы. Свидания Маска, Херд и Делевинь проходили тайно, когда Джонни уезжал на съемки.

Кара Делевинь – одна из самых высокооплачиваемых моделей планеты. 27-летняя британка регулярно входила в десятку самых богатых манекенщиц по версии Forbes. В последние годы она успешно строит карьеру в Голливуде и снялась уже в нескольких фильмах. Кара никогда не скрывала, что она бисексуальна. Так же, как и Эмбер Херд - в жизни актрисы тоже был интимный опыт с девушками. Еще в 2016 году американские таблоиды писали, что Депп бешено ревнует Эмбер к Каре. Теперь, видимо, актер решил припомнить экс-супруге былые обиды.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Несмотря на гражданский брак с французской певицей Ванессой Паради, матерью его двоих детей, Джонни закрутил служебный роман. Актеры поженились в феврале 2015 года и прожили вместе около года. Затем Эмбер подала на развод, обвинив Деппа в домашнем насилии. Актриса обнародовала свои снимки с синяками и ссадинами на лице. В качестве отступных Депп заплатил бывшей жене 7 миллионов долларов, которые она передала на благотворительность.

Кара и Эмбер в 2014 году на Каннском кинофестивале вместе с основателем ювелирной компании De Grisogono Фавазом Груози.Фото: EAST NEWS

Позже Херд написала колонку о домашнем насилии в газете «Вашингтон пост». После этого Джонни подал в суд новый иск с требованием выплатить ему 50 миллионов долларов в качестве компенсации за его погубленную репутацию. Джонни утверждает, что Эмбер соврала про то, что он бил ее и подвергал домашнему насилию. И эта ложь якобы стоила ему карьеры и репутации. Депп и его адвокаты пытаются доказать, что это Херд избивала мужа и даже как-то покалечила его, отрезав ему кончик пальца осколком бутылки.

Роман Илона Маска и Эмбер Херд, ставший достоянием публики после развода актрисы,тоже был достаточно бурным. Бизнесмен и ветреная блондинка то сходились, то расходились, пока не расстались окончательно. Инициатором разрыва была Эмбер: актриса сама бросила бойфренда. Причем для него это был мощный удар по самолюбию.

- Я был по-настоящему влюблен, и мне очень больно, - признался Маск вскоре после их разрыва в интервью журналу Rolling Stone. - Если честно, скорее она рассталась со мной, чем я с ней.