2020-06-17T01:47:56+03:00
Общество

«Я приношу много денег»: Соловьев раскрыл рейтинги «Познера», «Вечернего Урганта», «Док-ток», «Пусть говорят» и своего шоу

Телеведущий признался, что приносит большие деньги каналу
Роман ГОЛОВАНОВ
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Телеведущий Владимир Соловьев.Телеведущий Владимир Соловьев.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил тем, кто обвиняет его в получении большой зарплаты от государства. Журналист в стриме на своём YouTube-канале показал рейтинги телевизионных шоу. Соловьев отметил, что зарабатывает много денег для ВГТРК.

Важно пояснить. Доля — показатель, означающий процент зрителей от общего числа людей, которые в данный момент смотрят телевизор.

— Я делаю одну из самых рейтинговых программ на телевидении, - сказал он. — На телевидении есть рейтинги. Вот рейтинги вчерашнего дня. Сначала идёт «Док-ток» для - 6,7. «Вечерний Ургант». Доля - 6,5. «Познер». Доля - 4,5. Владимир Соловьев - 19,1. Ещё вопросы есть? Доля смотрящих меня в разы больше, чем у других программ, которые выходят в этом же временном слоте на других каналах.

Также на экране было видно рейтинги других программ. «На самом деле» - 5,5. «Пусть говорят» - 8,6. «Прямой эфир с Андреем Малаховым» - 13,2.

— Реклама в моих программах такова, что мне не государственный бюджет платит. Я зарабатываю деньги, которые помогают снизить нагрузку на бюджет, — отметил Соловьев. — Я работал на многих каналах. И везде делал программы с высокой долей и рейтингом, которые всегда приносили деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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