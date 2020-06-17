Кота бросили в мешок и оставили умирать в лесу. Девушка рассказала, как он выжил в таких условиях

Человеческая жестокость порой не знает границ. Самое печальное, что познать "темную" сторону людей иногда, к сожалению, приходится животным.

В Днепре неизвестные решили избавиться от рыжего кота выбросив его в лесу, завязав его при этом в полиэтиленовом мешке. Местные зоозащитники сейчас активно борются за жизнь животного, пострадавшего от рук и безответственности людей.

- Кот в мешке. В самом прямом смысле слова. Да и не просто в мешке, а еще и в лесу. Состояние животного просто плачевное. Кот весь истощенный и обезвоженный. Мы не уверены, что сможет выжить, ведь весь его скелет легко просматривается. Он почти не ест, - написала у себя на странице в Фейсбуке волонтер Ирина Терещенко.

Девушка отмечает, что о "моральности тех, кто совершил такой жестокий по отношению к беззащитному животному поступок" говорить не следует.

Ирина также пишет, что ветеринары готовы обследовать "рыжика", пролечить его, в том числе сделать все необходимые тесты. Сколько именно бедное животное провело в лесу, без воздуха, еды и воды, пока сказать сложно, точно как и установить причастных к такому нечеловеческому поступку. Как при всех этих ужасных условиях "рыжику" удалось выжить - непонятно, но сейчас ему точно посчастливилось оказаться в опытных и надежных руках волонтеров и ветеринаров.