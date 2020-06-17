Медведев сравнил ограничения из-за коронавируса с шоком 90-х

ТРОЙНОЙ УДАР

Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков, отмечает зампредседателя совета безопасности России Дмитрий Медведев.

ШОК 1: Обвал цен на нефть

- Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов. Основной отрицательный эффект следует ожидать в 2020 году, тогда как в следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть, - считает Медведев.

ШОК 2: Введенные властями ограничения

Вторым шоком Медведев назвал последствия внутренних ограничений из-за эпидемии коронавируса.

- Внешне он чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей. Но это сравнение – крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся, - отмечает Медведев.

При этом, по его словам, восстановление экономики начнется достаточно быстро, если не будет новой волны эпидемии и новых ограничений.

ШОК 3: Снижение спроса на российские товары

- Сегодня сокращение торговли и спроса в мире – также во многом следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей. Поэтому продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится. Но и здесь есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами, - отмечает Медведев.

Медведев считает, что в 2021 году влияние внешних неблагоприятных факторов на российский финансовый рынок будет нарастать.

- Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт. Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020, - написал Медведев.

Медведев отметил, что сейчас экономическая логика подчинена медицинской.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ = ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ

Медведев привел данные Международного валютного фонда, по которым в 2020 году из-за кризиса мировую экономику ждет спад до 3% по отношению к 2019 году.

- Это максимальная величина падения мирового ВВП со времен Второй мировой войны. Для сравнения: во время последнего глобального финансово-экономического кризиса в 2008-2009 годов максимальное годовое падение составляло всего лишь 0,1%, - отметил зампредседателя Совбеза.

Медведев отметил, что сейчас экономическая логика подчинена медицинской.

- Однако длительная экономическая деградация также чревата человеческими жертвами. Наиболее опасен длительный застой, провоцирующий разрушение инфраструктуры и деградацию всех уровней жизни человека. Россия, безусловно, не сможет избежать всеобщей экономической рецессии. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2020 году упадет на 5%, ожидаются снижение реальных доходов на 3,8% и рост безработицы до 5,7% - максимума за 9 лет, - отметил Медведев.

КОРОНАВИРУСНАЯ БОМБА

Медведев призвал не искать страны, виновные в пандемии коронавируса.

- Понятно, что сегодня расследования о причинах пандемии - часть внутренней политики отдельных стран, которая служит основой для избирательных кампаний. В результате появляются и «подследственные» государства, на которые перекладывается ответственность за провалы в экономике и борьбе с коронавирусом на своей территории. Это тупиковый путь, который никому не поможет, даже в ходе выборов, - считает Медведев.

По его мнению, на некоторые вопросы, связанные с коронавирусом, мир не сможет ответить никогда.

Силы всех стран Медведев призвал бросить на выработку вакцины от коронавируса.

- Когда появятся подходящие вакцины, они должны быть использованы почти одномоментно на всех континентах, прежде всего - по соображениям национальной безопасности. Вряд ли кому-то захочется иметь соседа, который способен в любой момент закинуть вам во двор «коронавирусную бомбу», - пояснил Медведев.

При этом он призвал к прозрачности работы лабораторий, в том числе размещенных США по всему миру.

- Их деятельность не должна вызывать подозрений, иначе при новой вспышке любой инфекции (а в том, что такие вспышки будут, никто не сомневается) станут выдвигаться бесконечные взаимные претензии, выстраиваться конспирологические теории, вводиться перекрестные санкции. А так недалеко и до прямого конфликта, - отметил Медведев.

Аморальным Медведев назвал и отказ снять санкции с наиболее пострадавших от пандемии стран, таких как Венесуэла и Иран.