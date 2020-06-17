2020-06-17T12:57:46+03:00
Спорт

Футболист Виталий Дьяков: "Привыкаешь к 7 миллионам, но я могу прожить и на 300 тысяч в месяц"

Экс-игрок множества российских клубов признался, что для него не проблема понижение зарплаты
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Виталий Дьяков заявил - что даже если у него доход упадет в 20 раз, он сможет прожить. Фото ТАСС/ Сергей ФадеичевВиталий Дьяков заявил - что даже если у него доход упадет в 20 раз, он сможет прожить. Фото ТАСС/ Сергей Фадеичев
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Футболист Виталий Дьяков, который играл в разное время за "Ростов", "Локомотив", "Динамо", поделился своим мнением по поводу возможного понижения зарплаты. Он сказал, что для него падение дохода - не является большой проблемой. Дьяков довольно вдумчиво рассказал о финансах:

- При солидной зарплате ты живёшь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил. Важно, чтобы ума хватило отложить и начать заниматься бизнесом, развивать капитал, - признается игрок в интервью порталу "Чемпионат.ком".

Покинувший летом расположение "Спартака-2" футболист заявил - что даже если у него доход упадет в 20 раз, он сможет прожить. Правда, у Дьякова - свой порядок цифр:

- Вон Фламини миллиардером стал. Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить.

Виталию Дьякову - 31 год. За свою карьеру он играл за команды «Локомотив» (Москва), «Сочи-04», «Губкин», «Ростов», «Динамо» (Москва), «Томь» (Томск), турецкий «Сивасспор», минское «Динамо» и «Спартак-2».

Напомним, ранее футболист "Нижнего Новгорода" Иван Темников тоже высказался об урезании зарплаты, заявив:

- Считаю, для ФНЛ урезание зарплат даже на 20-30% — серьезный удар по семейному бюджету. Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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