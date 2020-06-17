2020-06-17T13:11:46+03:00
Происшествия

На Ставрополье задержаны члены банды Басаева и Хаттаба

Сотрудники ФСБ нашли убийц российских военнослужащих в строительной бытовке [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Террористы были обнаружены и задержаны в строительной бытовке. Фото: СК РФТеррористы были обнаружены и задержаны в строительной бытовке. Фото: СК РФ
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Сотрудники ФСБ России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжают розыск всех соучастников вооруженного нападения бандформирований Басаева и Хаттаба на Республику Дагестан.

- В ходе совместной со Следственным комитетом России работы собраны неопровержимые доказательства соучастия в данном преступлении не понесших уголовного наказания за его совершение уроженцев Ставропольского края Аджиньязова Суртланбека, 1972 г.р., и Арсланова Русланбека, 1969 г.р., - заявили в ФСБ России.

Террористы были обнаружены и задержаны в строительной бытовке, после чего их доставили в следственный отдел. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

- Мероприятия по розыску избежавших уголовной ответственности соучастников преступлений террористического характера прошлых лет продолжаются, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, во время нападения террористических формирований на Республику Дагестан (август-сентябрь 1999 года) погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Экономике Республики Дагестан бандиты нанесли значительный ущерб.

- За совершение данных преступлений в период с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 19 лет лишения свободы более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан. Уголовное преследование в отношении 7 боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. В розыске находится еще 28 человек, - прокомментировала задержание официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На Ставрополье задержаны члены банды Басаева и Хаттаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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