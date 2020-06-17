2020-06-17T13:37:36+03:00
Экономика

Обновлен состав Оргкомитета ПМЭФ

В его состав вошли представители Правительства РФ, Администрации президента РФ, топ-менеджеры крупнейших корпораций
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Фото: фонд РосконгрессФото: фонд Росконгресс
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Утвержден новый состав Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума. В состав Оргкомитета вошли представители Правительства, Администрации Президента Российской Федерации, администрации Санкт-Петербурга, топ-менеджеры крупнейших государственных корпораций, представители бизнес-объединений и общественных организаций.

XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году. Страной – гостем ПМЭФ-2021 станет Катар. Форум вновь примет представителей бизнеса со всего мира и сможет продемонстрировать лучшие достижения российских производителей, а также все великолепие культурной столицы России – Санкт-Петербурга.

«Подготовка к ПМЭФ-2021 идет в плановом режиме, сформированы рабочие группы Оргкомитета, которые начинают работу по своим направлениям: деловая программа, работа с партнерами и участниками, разработка регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения мероприятия за рубежом и другие вопросы. Мы уже получаем множество заявок на участие из разных стран мира и уверены, что мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и следующий Форум пройдет с традиционно высоким уровнем представительства», – сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков.

Организатор Петербургского международного экономического форума – Фонд Росконгресс.

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