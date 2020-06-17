Манчестер Сити - Арсенал 17 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Матч "Манчестер Сити" и "Арсенала" - самый горячий на рестарте АПЛ после коронавирусной паузы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Сити - Арсенал 17 июня 2020.
Статистика личных встреч Манчестер Сити - Арсенал 17 июня 2020
В чемпионатах Англии по футболу команды играли 169 раз. 44 победы у "Манчестер Сити", 83 - у "Арсенал". 42 раза игры завершались вничью. Последний раз "Арсенал" добивался победы 21 декабря 2015 года у себя дома. После этого - 6 побед "Манчестер Сити" и 2 ничьи.
Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити - Арсенал 17 июня 2020
"Манчестер Сити" - фаворит поединка.
Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 17 июня 2020
"Сити" должен выиграть поединок на своем поле.
Составы команд на матч Манчестер Сити - Арсенал 17 июня 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Манчестер Сити - Арсенал 17 июня 2020
Матч Манчестер Сити - Арсенал 17 июня 2020 года в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Манчестер Сити - Арсенал 17 июня 2020
Прямую видеотрансляцию матча не покажут в России на доступных телеканалах.
Трансляция матча Манчестер Сити - Арсенал 17 июня июня 2020
Трансляция матча Манчестер Сити - Арсенал не состоится в России на доступных каналах.
Манчестер Сити - Арсенал 17 июня 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU