Эксперты доказали: Россия готова стать страной бизнесменов

Все больше россиян хотят податься в бизнес. И не просто планируют начать свое дело, но делают в эту сторону определенные шаги. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы менеджмента СПбГУ, которые вместе со специалистами Сбербанка подготовили российскую часть отчета «Глобальный мониторинг предпринимательства» за 2019 год.

По данным исследования, 10,2% экономически активного населения страны относятся к ранним предпринимателям, то есть людям, которые только планируют открыть свой бизнес. Еще 5,1% россиян – предприниматели действующие.

Один из важнейших показателей документа – так называемые предпринимательские намерения. Эта цифра отражает число людей, готовых начать свое дело в обозримом будущем. По итогам 2019 года он составляет 14%. Казалось бы, не так уж много, но это почти трехкратный рост по сравнению с тем, что было раньше. В предыдущие годы Россия стабильно занимала по этому показателю последнее место из 50 стран, где проводится исследование. А теперь мы примерно на одном уровне с Германией, Нидерландами и Грецией.

Еще один прорыв прошлого года произошел в предпринимательской активности. В 2019-м было зафиксировано рекордное за все время наблюдений число людей, вовлеченных в создание и управление новыми компаниями – 9,3% трудоспособного населения.

- Как и в прошлые годы, около половины бизнесов приходится на потребительский сектор, оказание услуг потребителям. Значительную долю составляют предприниматели, занятые строительством и переработкой, - говорится в отчете. – Это ситуация, характерная для стран со средним уровнем развития. По мере экономического роста снижается доля компаний, занятых оказанием услуг потребителям, и увеличивается число тех, кто предоставляет бизнес-услуги.

Но все это данные года прошлого. А в 2020-м мы пережили эпидемию коронавируса, которая фактически заморозила на пару месяцев экономическую жизнь. Да и представители бизнес-сообщества не раз и не два за это время призывали власти более активно помогать предпринимателям. Помощи хватило явно не на всех, и еще только предстоит подсчитать, сколько предприятий так и не вернутся из карантина – эксперты предсказывали банкротства каждого 3 третьего представителя малого бизнеса.

- Как ни странно, я не думаю, что события последних месяцев изменят отношение россиян к предпринимательской деятельности, - сказал «Комсомольской правде» учредитель центра профессионального образования «Развитие», член политсовета регионального отделения Партии Роста в Ростовской области Аркадий Мурзаев. - Наоборот, эпидемия только подчеркнула важность предпринимательства, которая обеспечивает нормальную жизнь людей. Мы все благодарны курьерам и таксистам, которые продолжали работать, несмотря ни на что. Люди говорят, что скучают по ресторанам, салонам красоты, поездкам на море – то есть по всему тому, чем обеспечивает их бизнес. Да и предприниматели, пострадавшие от коронакризиса, говорят, что готовы вернуться в бизнес. Потому что видят, что могут рассчитывать только на свои силы.

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