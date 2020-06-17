Анна Ковальчук ошеломила безупречной фигурой в платье с открытой спиной

Анна Ковальчук по праву считается одной из самых красивых актрис российского кино. На днях звезда сериала "Тайны следствия" отметила 43-летие. День рождения актриса встретила с семьей - мужем-миллионером Олегом Капустином, сыном Добрыней и дочкой Златой.

Анна Ковальчук крайне редко делится в блоге фотографиями и видео из жизни. Однако по случаю личного праздника сделала исключение. Она разместила снимки из загородного дома.

annakovalchuk313 Спасибо, мои прекрасные люди, за ваши яркие, нежные, душевные, искренние поздравления!

Воспользовавшись поводом, Ковальчук нарядилась в роскошное вечернее платье с открытой спиной. Наряд как нельзя лучше подчеркнул все достоинства безупречной фигуры звезды.

"Спасибо, мои прекрасные люди, за ваши яркие, нежные, душевные и искренние поздравления! Пусть вам вернется все, что мне пожелали, вдвойне! Это такой заряд энергии, сил и веры. Благодарю", - обратилась актриса к публике.

Фолловеры отметили, что актриса легко даст фору более молодым конкуренткам.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ошеломленные такой красотой поклонники обратили внимание на то, в какой потрясающей форме находится Ковальчук. Фолловеры отметили, что актриса легко даст фору более молодым конкуренткам.

Анне, безусловно, повезло с генетикой. При этом актриса, чтобы выглядеть сногсшибательно, занимается спортом. А несколько лет назад отказалась от мяса.

"Мяса в рот не беру, хотя до этого казалось, что без него невозможно прожить. Остальные члены семьи к вегетарианству пока не готовы. Зато в нашем общем рационе нет майонеза, булок, сладкой газировки, колбас, любого фастфуда. Особенно четко соблюдаю эти ограничения с рождением сына Добрыни. Но повторюсь, что главный принцип здорового питания - размер порции. Так что, если сильно хочется, можно позволить себе даже жареную картошку. Но не сковородку за присест, а две-три столовые ложки. И не наедаться на ночь", - делилась Ковальчук секретами красоты в интервью 7 Дням.