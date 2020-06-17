Анна Ковальчук ошеломила безупречной фигурой в платье с открытой спиной
Анна Ковальчук по праву считается одной из самых красивых актрис российского кино. На днях звезда сериала "Тайны следствия" отметила 43-летие. День рождения актриса встретила с семьей - мужем-миллионером Олегом Капустином, сыном Добрыней и дочкой Златой.
Анна Ковальчук крайне редко делится в блоге фотографиями и видео из жизни. Однако по случаю личного праздника сделала исключение. Она разместила снимки из загородного дома.
Воспользовавшись поводом, Ковальчук нарядилась в роскошное вечернее платье с открытой спиной. Наряд как нельзя лучше подчеркнул все достоинства безупречной фигуры звезды.
"Спасибо, мои прекрасные люди, за ваши яркие, нежные, душевные и искренние поздравления! Пусть вам вернется все, что мне пожелали, вдвойне! Это такой заряд энергии, сил и веры. Благодарю", - обратилась актриса к публике.
Фолловеры отметили, что актриса легко даст фору более молодым конкуренткам.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Ошеломленные такой красотой поклонники обратили внимание на то, в какой потрясающей форме находится Ковальчук. Фолловеры отметили, что актриса легко даст фору более молодым конкуренткам.
Анне, безусловно, повезло с генетикой. При этом актриса, чтобы выглядеть сногсшибательно, занимается спортом. А несколько лет назад отказалась от мяса.
"Мяса в рот не беру, хотя до этого казалось, что без него невозможно прожить. Остальные члены семьи к вегетарианству пока не готовы. Зато в нашем общем рационе нет майонеза, булок, сладкой газировки, колбас, любого фастфуда. Особенно четко соблюдаю эти ограничения с рождением сына Добрыни. Но повторюсь, что главный принцип здорового питания - размер порции. Так что, если сильно хочется, можно позволить себе даже жареную картошку. Но не сковородку за присест, а две-три столовые ложки. И не наедаться на ночь", - делилась Ковальчук секретами красоты в интервью 7 Дням.
ИСТОЧНИК KP.RU
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