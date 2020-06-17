Днем в среду, 17 июня, радио сошло с ума

Около полудня в среду, 17 июня, водители в Москве и Подмосковье стали свидетелями странного явления. Из приемников раздавалась иностранная речь, да так четко, как будто из-за угла вещает, еще и в стерео. Автор этих строк узнал об этом случайно, от водителя Газели. «Ничего не понимаю, мы что, в Европу переехали?» - восклицал мужчина, остановившийся у колонки попить воды. Я тут же кинулся к своему приемнику. Это было невероятно: обычный радиоприемник, никакой не особый, не специальный, просто «гремел» финской и норвежской речью. Вот разговорное шоу, а вот музыка. Слушаю десять минут, слушаю час, да не может быть такого!

Вообще-то может. Явление, когда мы, в средней полосе России, ловим северные станции, очень редкое и называется «Аврора». Как вы можете догадаться по названию, оно связано с полярными сияниями. Полярные сияния создают на высоте около сотни километров над Землей своеобразное «зеркало». От него отражаются сигналы станций. Но случается это только во время сильнейших магнитных бурь. А магнитные бури происходят, когда Солнце – в активной фазе. Сейчас Солнце «спит». Другая странность: «северные» сигналы принимаются очень нечетко, со своеобразным звучанием, которое ни с чем не спутать. Как будто диктор говорит «из ямы», а «яма» вдобавок накрыта железным листом. Но в среду сигнал шел четкий, словно из другой комнаты. Только иногда он прерывался странным шипением, которое и намекало на то, что сигнал – отраженный. И самое главное. Я тут же посмотрел в интернете, каков уровень активности магнитного поля Земли. Я был уверен, что над Северным полушарием бушует невероятной силы магнитная буря. Каково же было мое удивление, когда все показатели активности магнитного поля оказались по нулям. Никакой бури нет, и никаких полярных сияний, соответственно, тоже. А «Аврора» есть!

Мы тут же позвонили старейшему российскому радиолюбителю, кандидату технических наук Владимиру Полякову.

- А я уже в курсе, сам слышу, - с порога заявил он.

Как рассказал Поляков, странности начались еще во вторник, 16 июня. В Московской области было прекрасно слышно радиомаяки из Норвегии и Финляндии. А из Крыма – Москву. Поляков подтвердил: никаких естественных причин для такого поведения природы не просматривается. Он осторожно предположил, что речь идет о каких-то опытах. Периодически ученые «греют» ионосферу, посылая туда сигналы высокой энергии. Тыкают в нее, как дети в муравейник, веточкой, смотрят, как отреагирует. Но опять же никто никогда не видел, чтобы искусственное воздействие вызывало столь мощные эффекты на громадных пространствах. Вероятно, мы все-таки столкнулись с непонятным природным явлением.

Странности этим не исчерпываются. В Чехии несколько дней назад наблюдали «спрайты». Это – сильнейшие молнии необычного вида, красные, напоминающие фейерверк. Они и выглядят не как молнии, и ведут себя иначе – например, они очень медленные, тлеющий разряд как бы висит в воздухе. Мало того, что такие «спрайты» очень редкие сами по себе, это – тропическое явление, и в средних широтах оно не наблюдалось, кажется, никогда. А тут, над Чехией, «спрайты» висели несколько часов.

Первый цветной снимок спрайта, полученный Университетом Аляски и NASA в 1994 году.Фото: Википедия

И еще кое-что. Многие заметили, что ночи с 16 на 17 июня в Европе по сути и не было. Конечно, дни сейчас длинные, и ночи короткие, но темнота все-таки на час-другой окутывает средние широты. Но не в этот раз. На Севере небо светилось невероятным серебряным блеском. Это были загадочные серебристые облака. Их природа не до конца понятна. Они висят на высоте около 80 километров над Землею. Считается, что их порождает космическое вещество, вокруг которого формируются кристаллы водяного льда. В принципе сейчас – самый сезон для наблюдений серебристых облаков. Но чтобы такие яркие? Похоже, облаков такой яркости люди не видели с 1908 года. Тогда, и до, и сразу после падения Тунгусского метеорита, небо светилось точно так же.

Вряд ли кто-то возьмется точно сказать, что в эти дни происходит с природой, но факт – происходит что-то странное. В природе все связано. Мы привыкли думать, что атмосфера над нами – это просто воздух, который с высотой делается все разреженнее, да и все, потом космос начинается. На самом деле, там все устроено очень тонко. Ключевую роль играет ионосфера – невидимый слой ионизированных частиц на высоте 80-100 километров. Мы не смогли бы жить без атмосферы, но точно так же не смогли бы жить и без ионосферы, хотя многие из нас даже не знают, что она существует. И вот ионосфера сейчас находится в возбужденном состоянии. В ней откуда-то взялись невероятной силы токи, или она подверглась мощному облучению. Естественно, все это отражается и на климате. Будем надеяться, что вскоре ученые разберутся, что да как.