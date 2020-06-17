Путину обещали освоить Северный морской путь раньше графика

Главе «Росатома» Алексею Лихачёву во время своего доклада президенту удалось несколько раз удивить Владимира Путина. Например, он рассказал, что первый российский серийный атомный ледокол «Арктика» выйдет на работу уже осень этого года.

- Вами поставлена задача увеличить грузопоток Северного морского пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. Движемся к этой цели, движемся с опережением погодового объёма перевозок – в прошлом году превысили объём перевозок на 5,5 миллиона тонн, - доложил Лихачев. - В восточном направлении осуществили в этом году две сверхранние проводки танкеров-газовозов – это «Владимир Воронин» и «Кристоф де Маржери».

- Думаете, что к 30 миллионам тонн в этом году подберётесь? - заинтересовался Путин.

- Я думаю, что мы пересечём, - пообещал глава «Росатома».

- Это с опережением графика получается. 30 миллионов планировали в 2021 году, - заметил президент.

- Очень амбициозная цифра – 80 миллионов, - согласился Лихачев. - Мы не должны идти в точку, каждый год должен быть запас.

О КАКИХ ЕЩЕ ПРОЕКТАХ ДОЛОЖИЛИ ПРЕЗИДЕНТУ

- Закончили строительно-монтажные работы на втором энергоблоке Ленинградской атомной станции. В июле выдадут лицензию на физпуск, это будет официальное рождение станции.

- С 22 мая сдана в промышленную эксплуатацию плавучая атомная станция, уже выработала 53 миллиона киловатт-часов.

- Сдана 1 мая самая крупная в стране Адыгейская ветроэлектростанция – 150 мегаватт. Ещё одну скоро построят в Ставрополье.

- Строительство радиологического комплекса в Центре имени Димы Рогачёва идет с опережением графика, его хотят сдать на год раньше плана.

- На белорусской АЭС станция завершены строительные работы, идет проверка белорусского регулятора, получение лицензии на физпуск ожидается в июле.