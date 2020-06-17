Театры начали подготовку к новому сезону: москвичей ждет 59 премьер

Театральная Москва начинает подготовку к открытию нового сезона. В рамках очередного этапа смягчения ограничений с 16 июня творческие коллективы могут проводить репетиции. Как началась подготовка к новому театральному сезону 17 июня посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, который посетил Театр Олега Табакова на Малой Сухаревской площади.

- Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит, и в новом сезоне театры вновь распахнут свои двери для зрителей, - сказал Сергей Собянин. - Я думаю, что мы с вами к этому придем день за днем, неделю за неделей. И дождемся, когда наши театры примут посетителей, когда Москва будет любоваться вами, наслаждаться вашим искусством, я думаю, что такое время не за горами. Считаю, что самое тяжелое позади.

- Мы готовы в любой момент, осознавая всю ответственность, сразу приступить к нашей основной деятельности. У нас, конечно, невероятный год. Сейчас мы готовим пьесу Агаты Кристи «И никого не стало». У нас будет 35-й юбилейный сезон, - сказал Владимир Машков, художественный руководитель театра Олега Табакова.

Когда театры позовут зрителей на спектакли? Конкретная дата возобновления работы московских театров будет определена мэром Москвы Сергеем Собяниным, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу. И даже тогда театры смогут работать только по установленным Роспотребнадзором требованиям.

- В планах городских театров, по предварительной информации, до конца года стоит 59 премьер, - рассказали в мэрии Москвы.

Напомним, что с 17 марта театры закрылись ровно на три месяца. Даже ежегодная акция «Ночь театров» в этом году прошла в Интернете. Ее зрителями стали более 143 тысяч человек. Театры во время карантина выложили в интернет архивные записи спектаклей, лекций. Проводили онлайн-программы на темы искусства.

С 23 июня в Москве должны открыться рестораны и кафе (стационарные), позже возобновят работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. Также будут отменены ограничения для детских садов, откроются детские и спортивные площадки, уличные беседки и тренажеры.