Благотворительная акция «Мир без слез» пришла в инстаграм

18 июня банк ВТБ провел благотворительную акцию «Мир без слез» в необычном формате — на этот раз герои «Спокойной ночи, малыши!» устроили праздник для детей, которые находятся на лечении в больницах, в прямом эфире инстаграм-аккаунта @mirbezslez. Несмотря на пандемию коронавируса, банк ВТБ продолжает помогать детским больницам по всей стране. Все обязательства по передаче медицинского оборудования выполняются, дети в медицинских центрах получают чемоданчики с наборами для рисования, а вот праздники пришлось временно перевести в формат прямого эфира в инстаграм.

Участниками трансляции с Филей и Хрюшей - героями легендарной телепрограммы - стали четыре больницы, в которых акции должны были пройти еще весной, однако были отменены в связи с пандемией. Это Областная детская клиническая больница (Великий Новгород), Детская областная клиническая больница (Белгород), НИИ педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева (Москва), а также Тамбовская областная детская клиническая больница. Кроме того, оборудование передали в Липецкий областной перинатальный центр.

«В этом году весь мир оказался в крайне непростой ситуации из-за стремительного распространения новой коронавирусной инфекции, — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - Нам тоже пришлось перестраиваться. Но одним из главных приоритетов банка, безусловно, остались наши благотворительные проекты. Важно, что все те детские больницы, которым мы пообещали помощь в начале 2020 года, получают помощь в полном объеме».

Напомним, проект ВТБ «Мир без слез» стартовал 17 лет назад. За это время помощь получили более 100 детских больниц во многих регионах России. Банк помогает государственным детским больницам в приобретении высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. В этом году в проекте «Мир без слез» принимают участие 25 медучреждений — четыре в Москве и 21 в регионах России.