Финал Лиги чемпионов пройдет в Португалии

УЕФА сегодня на своей видеоконференции решила, что Лига чемпионов будет доиграна в формате «Финала восьми» в Лиссабоне. В столице Португалии с 12-го по 23-е августа соберутся все восемь четвертьфиналистов ЛЧ, которые будут играть на вылет, как в плей-офф чемпионата мира. То есть все этапы будут состоять из одноматчевых противостояний.

«Финал восьми» проведут на аренах «Бенфики» (стадионе «да Луш») и «Спортинга» (стадионе «Жозе Алваладе»).

Ситуация осложняется тем, что не все пары 1/8 финала успели провести вторые матчи. Поэтому ответные встречи «Ювентус» — «Лион» (первая игра — 0:1), «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1), «Бавария» — «Челси» (3:0) и «Барселона» — «Наполи» (1:1) пройдут на аренах команд, которые должны были их принять. Если это будет невозможно из-за продления карантина в этих странах, то сыграть их можно будет в той же Португалии. Под эти матчи зарезервированы еще два стадиона в Порту и в Гимарайнше.

Напомним, что по два матча в 1/8 плей-офф успели сыграть четыре пары, победителями которых стали «ПСЖ», «Атлетико», «Аталанта» и «Лейпциг». Они сразу поедут в Лиссабон.

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что португальцы первыми предложили провести финал у себя и быстро связались с властями. Еще предложения поступили из Германии и Испании. Там пройдут игры плей-офф Лиги Европы и женской Лиги чемпионов.

Напомним, что финал нынешней ЛЧ должен был состояться в Стамбуле. Но поскольку он переехал в Португалию, то туркам дали право провести главный клубный матч на следующий год. В результате на год съехали и все другие утвержденные финалы. Теперь список городов выглядит так:

Где пройдут финала Лиги чемпионов

2020 — «да Луш» или «Жозе Алваладе», Лиссабон, Португалия

2021 — «Олимпийский стадион Ататюрка», Стамбул, Турция

2022 — «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия

2023 — «Альянц Арена», Мюнхен, Германия

2024 — «Уэмбли», Лондон, Англия