Россия съест завтрак сама, а обед разделит со всем миром

МИНСЕЛЬХОЗ РАЗВИВАЕТ АГРОЭКСПОРТ

Пока ООН предрекает в странах третьего мира «продовольственную катастрофу» в связи с пандемией коронавируса, Россия готовится накормить мир качественной и экологически чистой едой. Какие есть возможности и ограничения в этом направлении, обсудили участники агрофорума, прошедшего на площадке «Комсомольской правды».

В этом году экспорт российского продовольствия, несмотря на все эпидемиологические обстоятельства, идет с опережением прошлогоднего графика, и по итогам 12 месяцев должен достигнуть $25 млрд, рассказал заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

Для развития экспорта Минсельхоз сегодня работает по четырем базовым направлениям:

- Наращивание производства новой, востребованной за рубежом продукции;

- Открытие новых зарубежных рынков сбыта;

- Развитие аграрной логистики;

- Продвижение российских продуктов за границей.

Основные потребители российской продукции сегодня находятся на Ближнем Востоке, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки. А также, разумеется, бывшие республики СССР.

ДОЛГИЙ ПУТЬ В КИТАЙ

Наиболее перспективным рынком для поставок продовольствия является, конечно же, самая населенная страна мира – Китай. Но многие участники круглого стола рассказывали о том, насколько сложно получить разрешения на поставки в эту страну. К примеру, в течение нескольких лет Россия билась за возможность поставлять в Китай мясо курицы, рассказала руководитель проектов по развитию экспортной логистики Российского экспортного центра Алевтина Кириллова. На сегодняшний день это разрешение получено, также как и возможность осуществлять поставки не длинным морским путем из Санкт-Петербурга, а сухопутным – через Казахстан. Теперь идут переговоры о возможности поставлять курятину через российско-китайскую границу. И по каждому типу продовольствия каждый этап согласований занимает большое время. Но это стоит того.

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ

Параллельно с увеличением аграрного экспорта, власти стремятся максимально снизить зависимость страны от импортных продуктов.

- Реализация эффективной государственной политики в сфере АПК позволила России достичь целевых показателей Доктрины продовольственной безопасности по всем ключевым направлениям, успешно реализовать стратегию импортозамещения и перейти к экспортно ориентированной модели развития АПК, - рассказал Иван Лебедев.

Одна из наиболее конкурентных отраслей российской экономики на мировом рынке продовольствия – это, безусловно, поставки рыбы и морепродуктов. На протяжении всего периода карантина рыбная отрасль России работала бесперебойно, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

- Благодаря системе защиты, принятым мерам, связанным с в том числе введением карантина для транспортных судов, удалось избежать вспышек заражения на предприятиях и в море. Сначала года расходы рыбопромышленников на обеспечение мер по защите людей на производстве составили порядка 12 млрд рублей, - рассказал Зверев.

По его прогнозам, в этом году российский вылов будет не меньше, чем в 2019 году (российский вылов водных биоресурсов 2019 г. - 4,92 млн тонн), половина улова поступит на внутренний рынок. К 10 июня российский рыбаки добыли 2,27 млн тонн водных биоресурсов – это на 7,7 % больше уровня прошлого года. В хорошем плюсе вылов минтая, сельди, пикши. А вылов каспийской кильке вырос в 20 раз в сравнении с 2019 годом!

ПОМОЩЬ НЕ ДЕНЬГАМИ, А ПРОДУКТАМИ

Главный аналитик группы «Черкизово» Рустам Хафизов выразил уверенность, что необходимой мерой поддержки отечественных производителей и одновременно потребителей сейчас является программа адресной продовольственной помощи

для людей с низким уровнем дохода (ранее анонсировалась как программа продовольственных карточек).

- С понятием «продуктовые карточки» в обществе связаны определенные стереотипы. Нужно, чтобы все понимали: сейчас речь идет о банковских картах, на которые начисляется определенная сумма ежемесячно. И человек, который имеет право на эту меру поддержки, он тратит эти деньги только на определенные продукты отечественного производства: мясо, рыбу, овощи и фрукты, молочную продукцию. Понятно, что алкоголь и сигареты к социально-необходимым в данном случае не относятся, - пояснил Хафизов.

Мясная и молочная ассоциации, а также ассоциация компаний розничной торговли уже обратились в правительство с просьбой вернуться как можно скорее к программе адресной продовольственной помощи. Поскольку она окажет мультипликативный эффект на состояние экономики в стране и не потребует вложений в дополнительное строительство инфраструктуры.

ПОТЕПЛЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА ВСЕХ

Одна из глобальных тенденций, которая сегодня коренным образом влияет на отечественное сельское хозяйство, - это изменение климата, согласились участники Агрофорума. При этом нельзя, что эти процессы имеют однозначно негативный эффект на российских производителей. От глобального потепления выигрывают такие регионы как южная Сибирь, часть поволжских регионов, Центральный федеральный округ, заявил гендиректор холдинга «Русагро» Максим Басов. Но такие традиционные житницы как страны как Кубань и Ростовская область начинают страдать от засушливой погоды.

С этим утверждением согласился и заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

- Количество осадков у нас снижается на 15-20% ежегодно. Уже на протяжении двух-трех зим на территории Краснодарского края не было снега. Поэтому ключевой вопрос для нас – это накопление влаги. Мы широким фронтом идем в мелиорацию, - сказал вице-губернатор.

Климатические условия повлияли и на появление в европейской части России новых видов вредителей, добавил руководитель компании «Бионоватик» Рашид Рамазанов.

- Те насекомые, с которыми мы еще пять лет назад не встречались, они были только в Узбекистане, сегодня они уже повсеместно находятся в Краснодарском крае и Ростовской области. А в этом году мы их фиксируем даже в Поволжье, - рассказал Рамазанов.

Сложившаяся ситуация требует новых технологических решение, уверен эксперт.

- Те средства защиты растений, которые работали вчера, сегодня уже не работают. В этом нас пока природа обыгрывает. Как минимум, находится на один шаг впереди. Но для нас это вызов. Как только мы его решим, получим преимущество, в том числе и рыночное.

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

Заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов поделился с участниками форума опытом по развитию сельхозкооперации в регионе. В Башкирии приняли решение ограничить экспансию крупных агрохолдингов в республику и поддерживать небольших местных производителей. В частности, была объявлена грантовая программа по поддержке новых сельхозкооперативов на 300 млн рублей. В итоге, каждый шестой кооператив, созданные в России за последние два года, появился именно в Башкирии. И это не только традиционные молочное или мясное направление, но и, например, сбор иван-чая, производство кумыса или башкирского меда.

Более двух часов продолжался обмен мнениями только на первой панели агрофорума «КП» (в тот же день прошла и вторая). Участники согласились, что такие встречи бизнеса, власти и общества крайне полезны для отрасли и их необходимо продолжить.