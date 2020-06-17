«Был развод. Нас развели!»: как миллионы купились на историю Джигана и рекламу его жены

Еще недавно публика была недовольна тем, что Юлия Барановская и Ольга Бузова воспользовались интересом публики к их громким разводам. Молодые женщины на волне популярности и сопереживания построили головокружительную карьеру. Но они были честными с поклонниками, выставляя напоказ личную жизнь. Поэтому взамен получили народную любовь пролонгированного действия, востребованность и в результате много денег. Некоторые коллеги этих и других честных артистов, позавидовав их бешеной популярности, решили продать публике истории любви или разлуки. А так как в жизни все шло стабильно – перемены они спровоцировали. Историй этих не счесть – у Шаляпина, Шукшиной, Юлиана, Голубкиной, Гогена Солнцева и других. Вот только ходить по ток-шоу за гонорар уже не модно. Высший пилотаж всем продемонстрировали Джиган и Оксана Самойлова – у них случился виртуальный развод.

Интерес к этой супружеской парочке поддерживали подписчики в соцсетях: жизнь текла размеренно счастливо и все было предсказуемо. Но тут случилась поездка в США, где на свет появился четвертый ребенок пары. Удовольствие это дорогое: аренда виллы, красивая жизнь, роды в приличной клинике. А на родине ждала конкуренция и затишье - у Джигана в музыке, у Оксаны в бизнесе. И тут случился взрыв! Джиган после рождения наследника вдруг стал употреблять запрещенные вещества и вести себя очень странно. Но странно не это. А другое: аморальное поведение он демонстрировал в социальных сетях. Даже брови сбрил онлайн. Обычно звезды все это скрывают, а здесь нам устроили шоу по разоблачению самого себя. Многодетная Оксана Самойлова сообщила миллионной армии подписчиков в соцсетях «я просто не хочу просыпаться в этот мир». Джиган быстренько подлечился, драму подкрепили интригой, даже заявление на развод подали, потом Оксана его забрала. Естественно никакого развода не случилось…

А ведь опытный продюсер Яна Рудковская в разгар истории предупредила: «Это все офигенно придуманный сценарий! Канье Уэст тоже никогда не был примерным семьянином. Тимати очень верно подметил, что Джиган и Оксана главные ньюсмейкеры двух последних месяцев. Мы теперь все, даже те кому они были до фонаря, знаем каждый их чих, все переживания и «злодейства» Джигана».

Но разве кто-то услышал мудрую Яну, которая говорила, что семьянин и спортсмен играет в плохого парня? Народ продолжал смаковать подробности сценарного семейного реалити-шоу. Джиган под шумок выпускает новые треки, делает коллаборацию с Тимати (тут и бургеры, и трек), а вчера уже выступил на свежем воздухе для узкого круга… Как только начнутся культурно-массовые мероприятия Джига будет нарасхват и по новым ценам. О существовании рэпера Джигана узнали миллионы, он уже и в «Вечернем Урганте» отблагодарил всех, кто переживал за его здоровье. Оксана на волне интереса публики получила рекламные контракты, которые тут же отработала в соцсетях. Такие коммерческие предложения могут приносить по 20 миллионов рублей в месяц. Самойлова завершила ремонт в своем салоне красоты и пополнила семейный бюджет. Содержать огромный загородный дом, прислугу, обеспечивать быт огромной семьи требует больших затрат. Но главное - Джиган теперь модный артист. «Был развод, нас развели. Расходимся!» - этот комментарий о несостоявшемся разводе Джагана и Оксаны в соцсетях стал очень популярным. Даже опытные фолловеры никак не привыкнут: в соцсетях звезды часто демонстрируют не настоящую жизнь, а лишь то, что хотят нам показать – точнее продать.

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