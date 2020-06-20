Карен Шахназаров: Мы можем принять лучшую Конституцию в нашей истории

Народный артист России и лауреат двух Госпремий РФ не только 40 лет снимает фильмы, которые становятся любимыми зрителем, но и активно участвует в общественной жизни.

Член правления Союза кинематографистов России и член Центрального штаба Общероссийского народного фронта представил «КП» свое видение ситуации вокруг обсуждения изменений в Конституции.

- Какие поправки считаете наиболее важными лично вы?

- Важных много. Если Конституция 1993 года — это была конституция полуколониальной страны или протектората, страны, готовой на внешнее управление, она подчеркивала, что мы готовы были к такому. Такой был внутренний посыл.

- А сейчас?

- Сейчас формируется конституция, которая однозначно утверждает внутренний суверенитет. В частности, речь о поправке, которая говорит о приоритете права внутреннего над международным. И о неотчуждении территорий. Все эти поправки — в сторону укрепления суверенитета.

Что касается социальных поправок...

- Наверное, шведам и французам такие понравились бы.

- Шведами и французами это все было заимствовано у России. А основную турбулентность вызывает поправка об обнулении сроков президента. Это точка, вокруг которой идет борьба.

- Почему, как считаете?

- Это та поправка , которая дает возможность нынешнему президенту баллотироваться еще. Если он захочет. Он кстати о таком желании не говорил.

- Коммунисты говорят, что все социальные и прочие поправки маскируют поправку об обнулении.

- Я так скажу. Если они маскируют — это хорошо. Если в Конституцию вносятся такие важные, в том числе социальные поправки, к которым коммунисты между прочим приложили руку — то чего вы так переживаете? Ну и слава богу, что вносятся, И что нынешняя элита готова пойти на внесение таких левых, социалистических поправок.

- Вас эта поправка не пугает почему?

- Я считаю, что не должно быть ограничения сроков. Это ошибка. Это все рассуждения о том, что Россия как кальку все тащит с Запада. В Америке такой поправки не было до четырех сроков Рузвельта. И олигархия поняла, что президент становится слишком сильным. Я считаю что ограничение сроков блокирует центральную, исполнительную власть. Мы видим это на примере США. Где в свой первый срок президент думает, как бы ему пролезть во второй А второй срок он думает, как бы ему выйти из этой ситуации, чтобы ему потом нормально жить.

- Вы против ограничений?

- Я сторонник снятия ограничений, и честных и справедливых выборов. Вот говорят: если президент у власти, он всегда имеет преимущества. Да, имеет. Но с другой стороны, если появляется фигура в которой народ увидит нового лидера, то никакими барьерами ты это не ограничишь.

- Есть примеры в новейшей истории.

- Когда появился Ельцин, никакие ЦК и советская система не помешали ему пробиться наверх в течении полугода. Поскольку народ за ним пошел. И никто ничего не смог сделать. Я считаю, если президент справляется со своими обязанностями — почему его надо менять?

- Эта поправка не отменяет возможность выдвижения кандидата от любой партии.

- Не отменяет. В этой конституции больше дается власти избранному парламенту. И по сути своей она более демократичная, чем нынешняя. Эта конституция — огромный шаг вперед по сравнению с тем, что у нас когда-либо в истории российской было. За нее однозначно надо голосовать, а не заниматься спекуляциями — будет баллотироваться Путин или нет. Это шаг к формированию новой политической реальности в нашей стране.

- Вы будете как голосовать?

- Я все больше по старинке. Пешком пойду на свой избирательный участок на Бронной. Электронное голосование, это, наверное, хорошо, но я приверженец традиционных ценностей.