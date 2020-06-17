Ученые открыли революционный способ омоложения - он эффективнее, чем переливание молодой крови

Американские ученые провели уникальный эксперимент в духе профессора Преображенского, который, как известно из повести Булгакова, как раз занимался омоложением (Шариков появился, как побочный продукт опытов). В 2005 году команда исследователей из Калифорнийского университета в Беркли под руководством профессора кафедры биоинженерии Ирины Конбой опубликовала в журнале Nature сенсационную научную работу. Они создали так называемые парабиотически пары животных - соединили систему кровообращения старых лабораторных мышей и молодых. И когда по жилам “ветеранов” побежала молодая кровь, выяснилось, что признаки старения у пожилых грызунов стали исчезать.

К слову, такого рода эксперименты по обменному переливанию крови во времена профессора Преображенского проводили большевики. Этот метод разработал врач, писатель-фантаст и социалист-утопист Александр Богданов. Он развивал теорию “физиологического коллективизма”, в рамках которой престарелые коммунисты за счет крови молодых людей могли бы продлить свою жизнь, а подрастающее поколение получило в свою очередь от вождей заряд революционного правосознания и классового чутья. Но сам Богданов после одного из таких обменных переливаний умер, и идея была забыта.

Однако после публикации в Nature жутковатая мысль о том, что кровь молодых людей может стать источником молодости, вновь овладела учеными. Наиболее зримым воплощением научного интереса к щекотливой теме стал популярный сериал “Кремниевая долина”, где глава компьютерной корпорации регулярно переливал себе кровь молодого донора.

И тут, конечно, возникает множество вопросов этического характера. А может быть и уголовного. К счастью, почтенным вампирам стоит расслабиться. Новое исследование команды Ирины Конбой, демонстрирует, что аналогичные результаты можно получить, оставив в покое кровь молодых девственниц.

- У нас были две гипотезы, которые объясняли результаты экспериментов 2005 года по созданию “близнецов” с общей кровеносной системой, - говорит Ирина Конбой. - Либо омоложение старых мышей происходило из-за молодой крови и содержания в ней специфических белков, количество которых уменьшается с возрастом. Либо старение вызвано повышением уровня “токсичных” белков в старой крови и они были нейтрализованы молодыми партнерами.

Ученые склонялись ко второй версии. Потому что, когда молодым мышкам переливали половину крови старых животных, здоровье молодняка резко ухудшалось. Значит, именно в старой крови есть вещества вызывающие старение.

Новая серия экспериментов показала, что для продления жизни молодая кровь не нужна. Омоложение достигалось куда более простой и безопасной процедурой: достаточно было заменить половину плазмы крови старых мышей смесью физиологического раствора и альбумина (это белок, который заменяет родные белки организма, потерянные при удалении плазмы). Такая процедура снижала концентрацию “токсичных” белков в крови старой мышки, и оказывала более сильное омолаживающее действие на мозг, печень и мышцы, чем обменное переливание молодой крови.

По словам Ирины Конбой, серия исследований привела ученых к важным выводам. Во-первых, старение обратимо. Во-вторых, нет никаких оснований утверждать, что молодая кровь является лекарством. Эффект молодой крови заключался лишь в том, что она разбавляла старую кровь.

У людей состав плазмы крови может быть изменен с помощью клинической процедуры, которая называется плазмаферезом - это когда кровь забирают из организма, очищают и возвращают обратно в кровоток.

Сейчас группа Ирины Конбой завершает клинические испытания, которые дадут ответ на вопрос: насколько эффективна эта процедура для омоложения пожилых людей. А также для лечения таких возрастных заболеваний, как атрофия мышц, диабет второго типа, нарушения работы иммунной системы, болезнь Альцгеймера и других нейродегенеративных расстройств.