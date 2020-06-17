Мигрант охотился на девушек в музее-заповеднике "Горки Ленинские"

Последнюю неделю жители Ленинского района Московской области боялись выходить из своих домов. Не так оказался страшен коронавирус, как слухи о мигранте, который охотится на жительниц района на территории музея-заповедника "Горки Ленинские". В соцсетях даже появилось описание маньяка, который бродил в зарослях в камуфлированной форме.

"Он высокого роста -180-185 сантиметров, с щетиной, всегда в камуфляжном костюме", - писали бдительные собачницы.

Они же предположили, что маньяк появился в районе после того, как 7-го июня сгорел склад склад с декорациями киногородка. А значит, что он может быть среди тех, кто работает на складе по ночам, а утром возвращается с ночной смены домой.

- 10 июня в Дежурную часть Развилковского отдела полиции УМВД России по Ленинскому району поступило заявление от местной жительницы о том, что на территории музея - заповедника Ленинские Горки, неизвестный ей мужчина пытался совершить в отношении ее дочери насильственные действия сексуального характера. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД России по Московской области задержан подозреваемый в нападении на 19-летнюю девушку. Им оказался 39-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, - сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уроженца Таджикистана арестовали и передали сотрудникам Следственного комитета России для дальнейших следственных действий: мигранта будут проверять на причастность к подобным случаям на территории столичного региона.

По словам матери пострадавшей, утром 10 июня Анна (имя девушки изменено - Прим.ред.) пошла с собакой в парк "Горки Ленинские", где договорилась встретиться с подругой. В парке они созвонились, чтобы скорее найти друг-друга. И этот звонок спас Анне жизнь: после разговора неизвестный схватил ее и потащил в овраг. Он не пытался вырвать телефон или сумочку. Он ее душил. Слабый крик Анны услышала подруга. Ее собака спугнула нападавшего.

После нападения девушки пошли домой и рассказали о нападении родителям. Анна нарисовала портрет насильника, который помог оперативникам установить преступника.