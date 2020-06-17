2020-06-17T23:02:59+03:00
Спорт

Кокорин теперь не скоро встретится с Мамаевым

Клуб «Ростов», за который теперь играет Павел Мамаев, ушел на двухнедельный карантин
Сергей КИРИЛЛОВ
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Павел Мамаев во время тренировки в составе "Ростова". Фото: ФК Ростов/VKПавел Мамаев во время тренировки в составе "Ростова". Фото: ФК Ростов/VK
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В пятницу, 19 июня, после паузы, связанной с коронавирусом, возобновляется чемпионат России по футболу. Только вот матча «Сочи» - «Ростов» в рамках 23-го тура в этот день не будет. В среду, 17 июня, ростовчане забили тревогу. После теста на коронавирус у шестерых игроков команды нашли отклонения от нормы. Сейчас все они отправлены в изоляцию, но дело в том, что с этими футболистами близко контактировали 42 работника клуба, и нет никакой гарантии, что они не заболеют.

Руководство клуба проинформировало об этом Российскую Премьер-лигу и сообщило на своем сайте, что команда не сможет принять участия в ближайших играх.

«Ростов был и остаётся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле. Мы желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление, надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков. До встречи на стадионе. Берегите себя!», — заявил Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

При этом клуб не сообщает, кто конкретно из футболистов заболел или уже переболел коронавирусом. Зато можно констатировать, что встреча двух друзей Кокорина и Мамаева откладывается на неопределенное время. Напомним, что Кокорин играет в аренде за клуб «Сочи». А Павел Мамаев за «Ростов». Когда будет доигрываться этот матч – не понятно. Ведь если «Ростов» не будет играть две недели, то он, как минимум, пропустит еще две игры - против «Арсенала» и «Краснодара», который вместе с ростовчанами борется за призы нашего первенства. Словом, рестарт чемпионата в любом случае будет смазанным, и еще не раз встанет вопрос – а стоило ли вообще доигрывать чемпионат, когда в некоторых странах, как Франция, Голландия или Бельгие, его еще в апреле остановили окончательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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