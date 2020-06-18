2020-06-18T01:14:02+03:00
Общество

Репетиция Парада Победы: видео с башни боевой машины

Впервые в истории фотокору «КП» Владимиру Веленгурину удалось прокатиться на технике, участвующей в параде
Юлия КЕКОВА
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Впервые в истории фотокору «КП» Владимиру Веленгурину удалось прокатиться на технике, которая будет задействована в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Очередная репетиция грандиозного события, которое в столице пройдет торжественным шествием, посвященным 75-летию Великой Победы, состоялась 17 июня 2020 года.

Колонна техники в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Колонна техники в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее сайт kp.ru писал, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы, за исключением воздушного парада и салюта, были перенесены с 9 мая на 24 июня из-за распространения коронавируса.

На Параде Победы в Москве зрители смогут увидеть 24 образца новой военной техники, маршем по Красной площади пройдут колонны из 15 тысяч военнослужащих, а также более 200 единиц техники.

В столице прошла репетиция Парада Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице прошла репетиция Парада ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед грандиозным событием в столице пройдет несколько репетиций. Пользуясь случаем, горожане наблюдают за проходом техники, делают фото и снимают видео. К ним присоединился и фотокорреспондент "КП", представляем лучшие снимки с тренировки.

Репетиция Парада Победы: видео с башни танка.Впервые в истории фотокору «КП» Владимиру Веленгурину разрешили прокатиться на броне боевой машины, участвующей в парадеВладимир ВЕЛЕНГУРИН

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Представляем лучшие фото с грандиозного шествия (фото)

ИСТОЧНИК KP.RU

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