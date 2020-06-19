Наталья Селезнева: «Не могу сказать, что меня замучил пессимизм, бывает и хуже…»

Успех к Наталье Селезневой пришел в 1965 году, когда на экраны вышел фильм Леонида Гайдая "Операция «Ы» и другие приключения Шурика". Но всесоюзную славу она получила благодаря телевизионному Кабачку «13 стульев», где сыграла очаровательную пани Катарину.

Сейчас Наталья Игоревна и ее муж народный артист СССР Владимир Андреев находятся за городом. Селезнева от интервью упорно отказывается, сопротивляется, потому что жаловаться на жизнь не в ее характере. Но проблемы со здоровьем не позволяют делать вид, что все прекрасно. За последние два года она перенесла серьезные операции на ноге. Каждая длилась по три часа. Как тут не захандрить? Актриса почти что вытащила себя из этого состояния. И делает все, чтобы восстановить ногу.

- У меня на душе какое-то смятение, - призналась "КП" Наталья Селезнева. - Сейчас смотрела фильм про Олега Ефремова и Аллу Покровскую, вспоминала, как мы девчонки-студентки театрального училища им.Щукина бежали в театр. Дороги были тогда в снегу, сугробы по колено, их не убирали, ботинки мокрые… А все равно было хорошо. Были любимые спектакли, прекрасные театры, любимые артисты… Мы следили за премьерами, за новыми актерскими работами. Сейчас чистые улицы круглый год, но все по-другому. У меня перед глазами мелькают сериальные актеры. Заканчивается сериал и начинается реклама, а ты видишь одного и того же артиста и там, и тут. И уже ничего не понимаешь. Сейчас такая жизнь.

Успех к Наталье Селезневой пришел в 1965 году, когда на экраны вышел фильм Леонида Гайдая "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"

Не могу сказать, что меня замучил пессимизм, бывает и хуже. Просто у меня был очень тяжелый год и этот, и прошлый. Мне три раза оперировали ногу. Она была сломана как щепка в трех местах. Для того, чтобы не кататься на каталке, пришлось пройти через операции и наркоз. После окончания эпидемии, хочу пойти к нашему художественному руководителю Александру Ширвиндту и узнать, что меня ждет в Театре сатиры?.. Я понимаю свой возраст. С жалостью отношусь к актрисам, которые не понимают, сколько им лет.

- Многие актрисы в любом возрасте сами находят пьесу, режиссера и предлагают худруку постановку…

- Вот и я постараюсь для себя что-то интересное найти. И еще спонсора, который даст деньги на спектакль. Это тоже важно. Поживем - увидим.

Все это время пока Наталья Селезнева болеет, ее поддерживает супруг Владимир Андреев, с которым они вместе больше полувека. Их история любви началась на съемках фильма «Калиф Аист» в 1968 году. Когда они познакомились, Владимир Андреев был уже популярным актером, старше Селезневой на 15 лет, к тому же женатым на актрисе Наталье Архангельской. Все эти обстоятельства не понравились родителям Селезневой. Но от судьбы не уйдешь...

- Я мужа обожаю всю жизнь, - призналась актриса. - Всем желаю такого понимания, взаимности, такого плеча. Я не сожалею, что увела Андреева от его прежней жены, потому что он мне судьбой предназначен.

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