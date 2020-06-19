2020-06-18T10:31:10+03:00
Наши права и льготы

В России увеличен минимальный размер пособия для семей с детьми до полутора лет

Такие выплаты полагаются из средств Фонда соцстраха работающим родителям и другим родственникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
Анна НИКОЛАЕВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 июня этого года в нашей стране увеличен минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет. Теперь такая выплата будет составлять не менее 6 752 рублей в месяц. Повышение введено федеральным законом от 8.06.2020 № 166-ФЗ.

Напомним, пособие по уходу за ребенком до полутора лет может получать как мама, так и вместо нее отец либо другой родственник, который фактически ухаживает за малышом. Для этого нужно оформить на работе отпуск по уходу за ребенком. То есть, скажем, бабушка может получать пособие вместо мамы ребенка только при условии, что работает по трудовому договору и оформляет у себя на работе отпуск по уходу за внуком (внучкой).

Выплата сохраняется и в тех случаях, когда ее получатель трудится на условиях неполного рабочего времени или на дому. При этом важно, чтобы выполнялось целевое назначение пособия, подчеркивают, специалисты. То есть мама или другой родственник действительно должен ухаживать за ребенком и уделять этому больше времени, чем работе - в случае перехода на неполное рабочее время.

Размер пособия равен 40% среднего заработка члена семьи, который находится в отпуске по уходу за малышом. При этом выплата не может быть ниже установленного минимального размера, поясняют в Фонде социального страхования (ФСС РФ). Так, с 1 февраля 2020 года выплата по уходу за первым ребенком составляла не менее 3 375,77 руб., а по уходу за вторым и последующими детьми - 6 751,54 руб.

По новому закону с 1 июня пособие в любом случае будет не менее 6 752 рублей в месяц. Если отпуск по уходу за малышом был оформлен до 1 июня и предоставлялось пособие в минимальном размере, то с 1.06.2020 этот размер повышается до 6 752 руб. Правило действует независимо от того, каким по счету родился ребенок - первым, вторым и так далее, отмечают в ФСС РФ.

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