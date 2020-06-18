Строительство новых очистных сооружений завершается в Алексеевском районе Республики Татарстан

Необходимость в строительстве новых коммуникаций назрела уже давно, порядка 10 лет назад, ведь часть стоков уже тогда начала попадать в водохранилище, а предприятия не могли активно развиваться из-за большой нагрузки на старые сооружения. Кроме того, сам поселок расширился, появились новые микрорайоны, численность населения выросла до 12 тысяч человек.

Новые очистные сооружения, которые состоят из двух зданий, строятся на перспективу с 30-процентным запасом мощности: в сутки они смогут очищать до 1200 кубометров стоков. Цена реконструкции — порядка 150 миллионов рублей. Из них 81 процент — федеральные деньги, остальные средства поступили из бюджета республики.

Во многих регионах очистные сооружения нуждаются в реконструкции. В Алексеевском районе Татарстана очистные перестали справляться с объемом стоков еще несколько лет назад, а так как они находятся на берегу большого водохранилища, сброс недостаточно очищенных стоков отражается и на экологической обстановке в регионе.

После ввода очистных сохранится запас мощности, что позволит дать новое развитие новым производствам на территории района.

На объекте применена новая запатентованная технология казанской компании. Использование пластиковых материалов исключает воздействие коррозии, а также увеличивает срок эксплуатации очистных сооружений. Кроме того, предусмотрена сушка и обезвоживание осадка, следовательно, нет необходимости его хранения и дальнейшей утилизации.