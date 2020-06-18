Первая встреча в суде по иску Пелагеи к экс-мужу: алименты могут назначить в полмиллиона

Певица Пелагея рассталась с мужем - игроком сборной России по хоккею Иваном Телегиным - еще в прошлом году. До официального заявления о расставании супруги почти полгода не жили вместе. У Телегина новый роман, а Пелагея продолжает выступать и занята воспитанием их общей дочери 3-летней Таисии. Некоторые супруги договариваются, минуя суд, о ежемесячной финансовой поддержки ребенка. Однако не в этом случае. Певица Пелагея Телегина обратилась в суд с иском к Ивану Телегину – «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка».

Певица Пелагея рассталась с мужем - игроком сборной России по хоккею Иваном Телегиным - еще в прошлом годуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сегодня в Никулинском районном суде прошла беседа адвокатов сторон. Как сообщили kp.ru в суде: «Состоялась беседа, представители сторон пришли, обсуждалась дата начала заседания». Процесс стартует 26 июня. Сегодня в суде были адвокаты Пелагеи и Ивана, они и будут вести переговоры. Звезд здесь мы вряд ли дождемся. Но и такой поворот возможен, если финансовый спор в итоге зайдет в тупик. Ведь не смогла пара договориться «полюбовно».

Учитывая многомиллионные доходы звезды хоккея, Пелагея сможет претендовать на солидные алименты для дочери. Четверть ежемесячного дохода хоккеиста — это около 1,5 млн. руб. Но, скорее всего, представители мужчины будут предлагать фиксированную сумму выплат. Это выгоднее для мужчины с солидными доходами. Речь может идти о «компромиссной сумме» в размере 500 — 700 тысяч рублей в месяц. Представят документы о наличии у него еще одного ребенка, возможном снижении дохода, могут быть и другие аргументы, о которых мы узнаем позже. Какой компромисс в итоге будет найдет — мы узнаем в ближайшие пару месяцев. Помните, как долго договаривался Аршавин, Тарасов, Кержаков, Глушаков и другие спортсмены. Так что финансовая сторона развода всегда самая сложная.

Пелагея с дочкойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, недвижимость пара не делит – каждый остался при своих квартирах и домах. Иван обещал, что будет участвовать в воспитании дочери. Мужчина живет с новой возлюбленной, но посещает ребенка. Естественно, что Пелагея проводит все свое время с дочкой: «Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси».

Ну а нам хочется верить, что споры по алиментам в суде будут самым большим разногласием между родителями Таси Телегиной. Стоит отметить, что певица в отличии от экс-мужа не устроила свою личную жизнь. Она много работает, и проводит время с дочкой – у Пелагеи единственный ребенок. А вот у Телегина есть сын от гражданского брака, мать этого ребенка не подавала на алименты – она смогла договориться на фиксированные выплаты от звезды спорта, что более выигрышно для мужчины.

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