Заочно арестован москвич, напавший на российский центр культуры в Киеве

Украина медленно, но верно превращается в заповедник уголовников разных мастей и военных преступников, которых не спешат выдавать для справедливого суда. Даже если они граждане России. Сотрудники Следственного комитета РФ нашли и заочно арестовали шестого участника нападения на российский центр науки и культуры в городе Киеве в 2018 году.

- Следствием получены неопровержимые доказательства того, что 18 февраля 2018 года 42-летний гражданин России, уроженец Москвы Михаил Агафонов совместно с иными представителями украинских националистических организаций принял участие в антироссийской акции, в ходе которой было совершено нападение на здание Российского центра науки и культуры в Киеве", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она рассказала, что молодые люди забросали фасад здания камнями и другими предметами, разбили окна и двери. Имуществу причинен крупный материальный ущерб.

"Агафонов заочно арестован, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)", - добавила представитель ведомства.

Найти и задержать гражданина России Агафонова для правоохранительных структур Украины - элементарная задача. Не такая уж большая страна с настороженным к "москалям" населением. Но вот только делать они это не будут: предателей на Украине любят. Такого может даже в армию зачислят, чтобы мог по безоружным жителям Донбасса из пушки стрелять.

Да что там хулиган Агафонов, если следствие уже год не может добиться от Киева выдачи заказчика убийства жителя Санкт-Петербурга Валида Исаева, который также осужден заочно.

Показания на заказчика дал непосредственный исполнитель покушения Хусейн Дараев, который уже отбывает свои 8,5 лет в колонии строгого режима.

- По данным следствия, Валид Исаев из корыстных побуждений вступил в Москве с Дараевым в преступный сговор на совершение убийства жителя Санкт-Петербурга, работавшего врачом, за денежное вознаграждение в сумме 5 миллионов рублей. После этого Исаев передал исполнителю преступления данные о потерпевшем, а также 200 тысяч рублей на подготовку и приобретение огнестрельного оружия, после чего последний приискал в Москве 9- миллиметровый самодельный самозарядный пистолет. - сообщила обстоятельства уголовного дела Светлана Петренко.

31 мая 2016 года исполнитель преступления приехал в Санкт-Петербург и расстрелял врача на рабочем месте в поликлинике. Коллеги спасли потерпевшему жизнь, но вот добиться справедливого суда над заказчиком преступления пока не могут.