Мишустин: ослабление карантина не ведет к росту заболеваемости COVID-19

Темп прироста новых случаев коронавируса продолжает снижаться, это позволяет регионам поэтапно снимать ограничения. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Он отметил, что ослабление ограничительных мер не приводит к росту числа новых случаев заболевания.

- Уже 53 региона перешли на первый этап снятия ограничений, а восемь - на второй этап. Этот процесс идет постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев, - заявил Мишустин.

Премьер также сообщил, что на президентские выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, будет выделено еще более 1 миллиарда рублей. Мишустин напомнил, что в апреле кабмин уже направил на выплаты медикам около 4 миллиардов рублей.