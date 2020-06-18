2020-06-18T13:37:53+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ оценила риски заражения коронавирусом во время Парада Победы в Москве

Организация готова помочь местным властям, но решение остается за ними
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Итоговое решение, конечно, остается за местными властями в странах, где будут проводиться массовые мероприятияИтоговое решение, конечно, остается за местными властями в странах, где будут проводиться массовые мероприятияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Совсем скоро, 24 июня, в Москве пройдет Парад Победы. Насколько безопасно проводить массовые мероприятия в России сейчас, учитывая, что статистика ежедневных новых случаев инфицирования составляет за последние дни порядка 8 тысяч случаев?

Представитель ВОЗ, доктор Кэтрин Смолвуд прокомментировала вероятность распространения коронавируса во время проведения массовых мероприятий в Москве и по России в целом.

- Как мы знаем, в случаях, когда люди собираются вместе в тесном контакте на продолжительное время, будь-то для празднования, или по какой-то другой причине, то мы получаем повышенный риск распространения инфекции. Мы уже видели этому примеры в прошлом.

Прежде всего, надо принять во внимание эпидемиологическую ситуацию в регионе проведения массового мероприятия: взята ли ситуация с распространением коронавируса под контроль? Второе соображение – социальная дистанция. Насколько близко будут люди друг от друга? Можем ли мы снизить риск распространения какими-то дополнительными мерами, введенными на мероприятии? И наконец, очень важно понять, а в случае, если передача вируса случится вот на этом конкретном массовом мероприятии, справится ли с этим местная система здравоохранения?

Итоговое решение, конечно, остается за местными властями в странах, где будут проводиться массовые мероприятия. Мы со своей стороны готовы оказать любое содействие, если потребуется.

Первая репетиция парада Победы прошла на Красной площади.Первая ночная тренировка к военному Параду, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне, состоялась на Красной площади в Москве в среду, 17 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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