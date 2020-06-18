В ВОЗ назвали "выдающимися" результаты применения дексаметазона для лечения Covid-19

- Вчера мы узнали о поистине выдающихся результатах рандомизированного исследования, в рамках которого было установлено, что малые дозы стероидного препарата дексаметазон способны на треть снизить уровень смертности среди пациентов с тяжелой формой заболевания, - рассказал руководитель регионального отдела ВОЗ Ханс Клюге. - Эта новость знаменует собой значительный прогресс, но она не должна отвлекать наше внимание от решения наших основных задач. Будущее вселяет в нас надежду, но в то же время оно сопряжено с рядом рисков. Исследование, опубликованное в журнале «Ланцет», продемонстрировало вызывающую тревогу картину: 22% мирового населения – или 1,7 миллиарда человек во всем мире – живет как минимум с одним сопутствующим заболеванием, которое подвергает людей повышенному риску развития тяжелой формы заболевания в случае инфицирования COVID-19.

ВОЗ прогнозирует, что сезон гриппа начнется уже в конце лета. В 2018– 2019 годах от этого заболевания скончались примерно 152 тыс. человек. Вакцинация людей, подвергающихся высокому риску тяжелого течения гриппа, а также медицинских работников позволит в некоторой степени уменьшить нагрузку на системы здравоохранения, которые также должны оказывать помощь пациентам с COVID-19, считают в ВОЗ.

- Этот кризис еще не преодолен. Общий карантин и меры социального дистанцирования позволили нам выиграть время. Мы должны использовать каждую имеющуюся у нас возможность для проведения подготовки и повышения готовности как наших систем оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, так и нашей системы оказания плановой медицинской помощи. Другими словами, нам следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, а именно – к вероятному возвращению COVID-19, которое может охватить страны, регионы, города и отдельные районы, - сказал доктор Клюге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784205" frameborder="0"></iframe> Продолжается подготовка добровольцев к испытаниям вакцины от коронавируса.

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