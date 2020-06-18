2020-06-18T14:43:11+03:00
Звезды

Сын звезды "Шерлока Холмса" Екатерины Зинченко попал в сумасшедший дом

Артистка расплакалась перед Борисом Корчевниковым
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Актриса Екатерина Зинченко называет себя неудачницей в личной жизни.Актриса Екатерина Зинченко называет себя неудачницей в личной жизни.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Актриса Екатерина Зинченко называет себя неудачницей в личной жизни. С мужчинами у нее не сложилось, не снискала она счастья и в детях. От былых отношений у звезды фильма "Шерлок Холмс" двое наследников. Дочь Ксения родную маму ненавидит, а сын Феликс попал в сумасшедший дом. Мужчина наркоман.

Екатерина Зинченко прославилась по роли мисс Морстен в фильме "Сокровища Агры" из серии "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". В этой картине она снялась, когда еще была студенткой. Обрушившаяся на юную девушку слава не принесла ей счастья в личной жизни. Режиссеры охотно звали Екатерину сниматься. Ей приходилось жертвовать семьей ради работы.

Зинченко была замужем два года за профессором математики, который был старше избранницы на 20 лет. У актрисы от него родилась дочь. "Вскоре я забрала ребенка и ушла. Снимала квартиру, потом комнату. Мыкалась с дитем. Почему ушла? Володя мне изменял. Однажды я пришла домой со съемок, а там любовница. Он любит разгульную жизнь", - сказала Екатерина Григорьевна.

Не сложились у нее отношения и с дочкой. "Сложный вопрос, почему так случилось. Дочь меня ненавидит. Не понимаю почему. Говорит, что я ее недолюбила в детстве. А я ей говорю, что искала корочку хлеба, чтобы ее выкормить. Она меня не понимает", - поведала Зинченко в эфире программы "Судьба человека".

Огромные проблемы у актрисы и с сыном. "Он в 2013 году попал в сумасшедший дом. Его поймали с наркотиками. Я думала, что сойду с ума. Сейчас у меня все есть, только нет счастья. Он постоянно срывается. То лечим его, потом опять срывается", - расплакалась знаменитость перед Борисом Корчевниковым.

Сына звезда родила от женатого мужчины. "Я забеременела и решила оставить ребенка. Отец Феликса до сих пор, к его чести, помогает и поддерживает", - сказала 59-летняя актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может не быть
Видео из квартиры в Москве, где парень расстрелял семью, показал СК
Автор идеи о разблокировке Telegram объяснил снятие ограничений с мессенджера
Список погибших при стрельбе в жилом доме в Москве
Суд арестовал внука экс-губернатора Хабаровского края после ДТП в Москве
СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы
Задержан кандидат в президенты Беларуси Бабарико
Вениамин Кондратьев снял карантин в Краснодарском крае
Появилось фото стрелка, устроившего бойню в квартире в Москве
"Был сильный крик, будто кого-то резали": Сосед рассказал о стрельбе в Москве
Против Порошенко возбудили уголовное дело за томос об отделении украинской церкви
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку