Сын звезды "Шерлока Холмса" Екатерины Зинченко попал в сумасшедший дом

Актриса Екатерина Зинченко называет себя неудачницей в личной жизни. С мужчинами у нее не сложилось, не снискала она счастья и в детях. От былых отношений у звезды фильма "Шерлок Холмс" двое наследников. Дочь Ксения родную маму ненавидит, а сын Феликс попал в сумасшедший дом. Мужчина наркоман.

Екатерина Зинченко прославилась по роли мисс Морстен в фильме "Сокровища Агры" из серии "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". В этой картине она снялась, когда еще была студенткой. Обрушившаяся на юную девушку слава не принесла ей счастья в личной жизни. Режиссеры охотно звали Екатерину сниматься. Ей приходилось жертвовать семьей ради работы.

Зинченко была замужем два года за профессором математики, который был старше избранницы на 20 лет. У актрисы от него родилась дочь. "Вскоре я забрала ребенка и ушла. Снимала квартиру, потом комнату. Мыкалась с дитем. Почему ушла? Володя мне изменял. Однажды я пришла домой со съемок, а там любовница. Он любит разгульную жизнь", - сказала Екатерина Григорьевна.

Не сложились у нее отношения и с дочкой. "Сложный вопрос, почему так случилось. Дочь меня ненавидит. Не понимаю почему. Говорит, что я ее недолюбила в детстве. А я ей говорю, что искала корочку хлеба, чтобы ее выкормить. Она меня не понимает", - поведала Зинченко в эфире программы "Судьба человека".

Огромные проблемы у актрисы и с сыном. "Он в 2013 году попал в сумасшедший дом. Его поймали с наркотиками. Я думала, что сойду с ума. Сейчас у меня все есть, только нет счастья. Он постоянно срывается. То лечим его, потом опять срывается", - расплакалась знаменитость перед Борисом Корчевниковым.

Сына звезда родила от женатого мужчины. "Я забеременела и решила оставить ребенка. Отец Феликса до сих пор, к его чести, помогает и поддерживает", - сказала 59-летняя актриса.