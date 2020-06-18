2020-06-18T14:39:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Началось: 18 российским добровольцам введена вакцина от коронавируса

Испытуемых разделили на 2 группы — каждой сделана разная прививка [видео]
Иван ГРАЧЕВ
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Сначал добровольцы, согласившиеся испытать на себе вакцину, прошли 2-недельный карантин. И по его результатам окончательно отобрана первая группа участников экспериментаСначал добровольцы, согласившиеся испытать на себе вакцину, прошли 2-недельный карантин. И по его результатам окончательно отобрана первая группа участников эксперимента
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18 июня в России стартовали клинические испытания отечественной комбинированной векторной вакцины от коронавирусной инфекции. Их проводит Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

Испытания идут на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Сначал добровольцы, согласившиеся испытать на себе вакцину, прошли 2-недельный карантин. И по его результатам окончательно отобрана первая группа участников эксперимента. Их — 18. Они и прошли вакцинацию. 9 добровольцам введен один компонент вакцины, еще 9 испытуемым – второй.

Введение вакцины проведено под контролем самых опытных специалистов госпиталя Бурденко. Как сообщает Минобороны, вакцинация прошла без осложнений. Жалоб от добровольцев на состояние здоровья нет.

После прививок все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением.

А через несколько дней, после получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины, будет проведена прививка остальной части добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции в госпитале имени Бурденко.

18 российским добровольцам введена вакцина от коронавируса.

ИНТЕРВЬЮ

Прививка от коронавируса будет как обычный укол и даст защиту на год

18 июня в России проведена вакцинация первой группы добровольцев - так начались клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции. Их проводит Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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