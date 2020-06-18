Причуды рейтинга коррумпированных регионов: Кавказа нет даже в десятке
Страна узнала, что самые страшные коррупционеры живут в Мордовии, а самые честные люди в Ингушетии. Такой вывод можно сделать из доклада генерального прокурора страны Игоря Краснова.
В надзорном ведомстве составили рейтинг коррупции в регионах. Считали просто: чем больше правонарушений (не только взятки, но и превышение должностных полномочий, подкупы, откаты и многое другое) на 100 тысяч человек, тем позиция в рейтинге выше. То есть и гаишник, который согласился отпустить без штрафа, и учительница, которая слишком ретиво собирала деньги на ремонт класса по такой методе оказались равны, скажем, мэру, уведшему из бюджета миллионы.
В лидерах незавидного рейтинга Мордовия с почти 30 правонарушениями на 100 тысяч человек. При этом в десятке самых коррумпированных регионов не нашлось ни одного представителя Северного Кавказа.
- Давайте только не будем называть это рейтингом! Тогда все встанет на свои места, - просит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. – Это просто статистика, отчетность по уголовным и административным делам. Потому что если смотреть на эти цифры как на рейтинг, ситуация будет довольно странная: в регионе борются с коррупцией, вскрывают много правонарушений, и в результате оказываются в топе такого «рейтинга». Пару лет назад у меня был на эту тему разговор с тогдашним руководителем Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Он говорил: «Я пересажал кучу народа, а меня в самые коррупционные регионы записали».
Зато теперь Ингушетия занимает почетное последнее место: там в прошлом году зафиксировано всего 6,41 правонарушение на 100 тысяч человек.
- Да просто всех пересажали, - уверен Кабанов. – В Дагестане похожая ситуация: в позапрошлом году вал уголовных дел, а в прошлом затишье. Так что если это и рейтинг, то скорее работы правоохранительных органов.
Эксперт считает, что коррупцию нужно измерять не палочной системой силовиков, а деньгами.
- Это же по сути теневой рентный бизнес, - объясняет Кирилл Кабанов. - Где бюджетных средств больше, будет больше коррупции. Это во всем мире так, не только у нас. Есть разница, сколько можно заработать на поставке, скажем, 100 тысяч масок, и сколько на 10 миллионах.
КОНКРЕТНО
Где дают меньше всего взяток…
Ингушетия
Хакасия
Алтайский край
Вологодская область
Московская область
Мурманская область
Пензенская область
Санкт-Петербург
Севастополь
Ямало-Ненецкий АО
… а где больше всего
Мордовия
Чувашия
Камчатка
Архангельская область
Брянская область
Магадан
Новгородская область
Оренбургская область
Саратовская область
Тюменская область
По данным Генеральной прокуратуры РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU