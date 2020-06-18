Причуды рейтинга коррумпированных регионов: Кавказа нет даже в десятке

Страна узнала, что самые страшные коррупционеры живут в Мордовии, а самые честные люди в Ингушетии. Такой вывод можно сделать из доклада генерального прокурора страны Игоря Краснова.

В надзорном ведомстве составили рейтинг коррупции в регионах. Считали просто: чем больше правонарушений (не только взятки, но и превышение должностных полномочий, подкупы, откаты и многое другое) на 100 тысяч человек, тем позиция в рейтинге выше. То есть и гаишник, который согласился отпустить без штрафа, и учительница, которая слишком ретиво собирала деньги на ремонт класса по такой методе оказались равны, скажем, мэру, уведшему из бюджета миллионы.

В лидерах незавидного рейтинга Мордовия с почти 30 правонарушениями на 100 тысяч человек. При этом в десятке самых коррумпированных регионов не нашлось ни одного представителя Северного Кавказа.

- Давайте только не будем называть это рейтингом! Тогда все встанет на свои места, - просит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. – Это просто статистика, отчетность по уголовным и административным делам. Потому что если смотреть на эти цифры как на рейтинг, ситуация будет довольно странная: в регионе борются с коррупцией, вскрывают много правонарушений, и в результате оказываются в топе такого «рейтинга». Пару лет назад у меня был на эту тему разговор с тогдашним руководителем Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Он говорил: «Я пересажал кучу народа, а меня в самые коррупционные регионы записали».

Зато теперь Ингушетия занимает почетное последнее место: там в прошлом году зафиксировано всего 6,41 правонарушение на 100 тысяч человек.

- Да просто всех пересажали, - уверен Кабанов. – В Дагестане похожая ситуация: в позапрошлом году вал уголовных дел, а в прошлом затишье. Так что если это и рейтинг, то скорее работы правоохранительных органов.

Эксперт считает, что коррупцию нужно измерять не палочной системой силовиков, а деньгами.

- Это же по сути теневой рентный бизнес, - объясняет Кирилл Кабанов. - Где бюджетных средств больше, будет больше коррупции. Это во всем мире так, не только у нас. Есть разница, сколько можно заработать на поставке, скажем, 100 тысяч масок, и сколько на 10 миллионах.

КОНКРЕТНО

Где дают меньше всего взяток…

Ингушетия

Хакасия

Алтайский край

Вологодская область

Московская область

Мурманская область

Пензенская область

Санкт-Петербург

Севастополь

Ямало-Ненецкий АО

… а где больше всего

Мордовия

Чувашия

Камчатка

Архангельская область

Брянская область

Магадан

Новгородская область

Оренбургская область

Саратовская область

Тюменская область

По данным Генеральной прокуратуры РФ.