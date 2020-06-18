После беспорядков в Дижоне по всей Франции начались задержания чеченцев
События во французском Дижоне, где последнюю неделю продолжались межэтнические беспорядки, получили продолжение.
Напомним, в этом городе произошёл бытовой конфликт между чеченцами и арабами: последние избили 16-летнего кавказского юношу. Тогда чеченцы, координируясь через соцсети, собрали соотечественников из соседних регионов, включая Бельгию. И нанесли ответный удар, разгромив в Дижоне арабскую кальянную и другие «точки» (при этом звучали обвинения, что выходцы из Магриба торгуют здесь наркотиками, то есть межэтнические столкновения приобрели ещё и оттенок войны за правду).
Власти и полиция долгое время не вмешивались. Затем во французских СМИ всплыл доклад Центрального управления судебной полиции, где община выходцев с Кавказа предстаёт «источником потенциальной угрозы»; около 300 её представителей находятся под наблюдением спецслужб «по подозрению в связях с исламизмом».
Сейчас по всей Франции по следам недавних беспорядков задержаны порядка 10 чеченцев.Фото: REUTERS
Для подавления беспорядков во французском Дижоне задействовали полицейский спецназ.
Сейчас по всей Франции по следам недавних беспорядков задержаны порядка 10 чеченцев. По мнению прокурора Дижона, столкновения между ними и арабами происходят «на почве расизма» (ненависти).
Сами чеченцы утверждают, что французские власти расселяют их как «беженцев» в арабские районы, где «гости республики», включая подростков, страдают от процветающей здесь наркоторговли и других специфических особенностей мультикультурализма.
Это далеко не первые рейды чеченских «гражданских патрулей» против магрибских наркоторговцев — в этом году подобные случаи имели место в Ницце и Тулузе.
Война кланов в Дижоне: на пути арабов-погромщиков встали чеченцы.
ИСТОЧНИК KP.RU