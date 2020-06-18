Росздравнадзор раскрыл данные о количестве медиков, погибших из-за коронавируса в России

В России к сегодняшнему дню зарегистрировано больше полумиллиона случаев коронавируса, погибло более 7,5 тысяч человек, из них 489 — медицинские работники. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. «То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», - передает ее слова агентство ТАСС.

Глава ведомства признала, что в начале эпидемии врачам и другому медицинскому персоналу не хватало в полной мере средств индивидуальной защиты. Несмотря на мобилизацию здравоохранения и подготовку к вспышке инфекции, «на старте были замечания, были какие-то недочеты», отметила Самойлова. Сейчас, по ее словам, ситуация наладилась, Росздравнадзор «практически не получает жалоб» на дефицит средств защиты и тестов на ковид для медиков.

Напомним, Минздрав России ведет официальный регистр медработников, погибших от COVID. Туда попадает информация из разных источников, в том числе анализируются сообщения в соцсетях и данные из «Списка памяти», которые ведут в Интернете сами медики. На 18 июня в этом неофициальном списке 444 имени умерших медработников.

Как стало известно «КП», чтобы данные попали в официальный регистр, по каждому случаю проводится расследование. В ходе него выясняется, произошло ли инфицирование коронавирусом, из-за которого погиб медик, при оказании помощи больным с COVID или с подозрением на COVID. Такие обстоятельства устанавливает специальная комиссия, самому медработнику или его родным собирать доказательства не нужно, уверяют чиновники.

Если подтверждается, что заражение коронавирусом и смерть медработника связаны с исполнением трудовых обязанностей, то по указу президента семье погибшего полагается страховая выплата в размере 2,7 млн рублей. Кроме того, предоставляется выплата в рамках законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. В случае смерти это 1 миллион рублей.

Медикам, которые из-за осложнений ковид стали инвалидами, должны выплатить от 688 113 руб. до 2 064 339 руб. - в зависимости от группы инвалидности. Плюс около 100 тысяч рублей и в дальнейшем ежемесячные выплаты в рамках обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Уточнить подробности, условия и порядок выплат можно в Фонде социального страхования (ФСС РФ) и его управлениях в регионах по месту жительства.

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