Заслуженная артистка разбилась на велосипеде в Подмосковье

68-летняя Людмила Голуб - известный человек в мире классической музыки не только в России, но и за рубежом. Талантливая органистка даже принимала участие в качестве эксперта в строительстве органа Московского международного Дома музыки в 2002 году, а после завершения работ, стала там штатной органисткой. Кроме того, Людмила Иосифовна выступает с сольными концертами по всему миру, её восторженно принимает публика по всей Европе и в США.

Недавно с народной артисткой случилась неприятная история. Пока концертов по понятным причинам не планируется, а работа в консерватории приостановлена, женщина отдыхала на даче в подмосковном посёлке Мозжинка. Небольшие расстояния в посёлке Людмила обычно предпочитает преодолевать на своём велосипеде. Так можно совмещать физическую активность и полезные дела, вроде поездок в магазин. Но 8 июня очередная такая поездка закончилась для 68-летней органистки обращением за медицинской помощью. Поздним вечером скорая доставила Людмилу Голуб в травматологию Перхушковской больницы.

— в 23.00 бригадой скорой помощи в больницу была доставлена 68-летняя женщина. У пациентки был диагностирован перелом скуловой кости верхней челюсти и ушибы. Врачам она пояснила, что травмы были получены в результате падения с велосипеда. — сообщил kp.ru источник

Несмотря на слова пациентки, врачи передали сообщение об обращении с телесными повреждениями в полицию. В данный момент по данному факту проводится проверка, целью которой является исключение возможности насильственных действий в отношении обратившейся за медицинской помощью. Полицейские опросят пострадавшую и возможных свидетелей и проверят, упала Людмила по собственной неосторожности или в её травмах кто-то может быть виноват.

Сама же артистка уже выписалась из больницы и в скором времени вернется к работе над новыми проектами.

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