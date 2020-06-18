Российский телескоп ART-XC сделал «жесткий рентген» всему небу

До этого полная карта неба сравнимой четкости была сделана 30 лет назад и только в «мягком» рентгеновском диапазоне. Ее составила германская обсерватория ROSAT. В жестком диапазоне карты тоже есть, но у них меньшая четкость. Их сделали орбитальная обсерватория RXTE NASA и японский прибор MAXI на борту Международной космической станции.

И вот 10 июня 2020 года телескоп ART-XC, созданный Институтом космических исследований РАН (ИКИ РАН) и РФЯЦ-ВНИИЭФ госкорпорации «Росатом», впервые в истории отечественной космонавтики обозрел все небо в «жестком» рентгеновском диапазоне с высокой четкостью.

Телескоп входит в состав российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» и работает на удалении больше 1,5 млн. километров от Земли, в окрестностях так называемой точки Лагранжа L2.

- На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами, - говорит один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович. - Это коронально активные звезды, двойные системы с черными дырами, нейтронными звездами, белыми карликами, сверхмассивная черная дыра в центре Галактики, квазары и другие космические объекты. Были зарегистрированы рентгеновские источники, которые «шли» к нам миллиарды лет. Удалось открыть новые, так называемые «сверхбыстрые», которые вспыхивают и потом пропадают.

Кроме сугубо научных данных, телескоп получил информацию, которая может быть использована при создании системы автономной космической навигации по рентгеновским пульсарам.

- По сравнению с eROSITA на ART-XС установлены более быстродействующие детекторы, позволяющие изучать пульсары - быстровращающиеся нейтронные звезды, которые посылают в космос короткие, длительностью миллисекунды, периодические импульсы рентгеновского излучения, - комментирует начальник научно-конструкторского отдела ИЛФИ Михаил Гарин. - До начала обзора неба, несколько месяцев, пока аппарат летел в расчетную точку Лагранжа, было проведено наведение на такой источник и получены сигналы. Это интересный опыт, и, полагаю, он получит дальнейшее развитие в будущих проектах.

Сейчас ученые ИКИ РАН ведут обработку научных данных на мощных компьютерах. Карту на противоположной половине неба строят немецкие ученые. Вместе две эти «половинки» покрывают всю небесную сферу.

В ближайших планах российско-германской обсерватории - второй обзор неба. Который по прогнозам продлится до конца года. Сумма данных двух обзоров позволит более чем вдвое увеличить чувствительность рентгеновских карт, а их сравнение позволит исследовать переменность источников и находить новые уникальные объекты на небе.

СПРАВКА

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» - международный российско-германский проект. Обсерватория состоит их двух телескопов: eROSITA, созданного Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанного и созданного ИКИ РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ Госкорпорации «Росатом». Оба телескопа установлены на платформу «Навигатор», разработанную НПО им С.А. Лавочкина, которая обеспечивает проведение научных наблюдений, начиная от точечных наведений и заканчивая обзорами неба. «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года с космодрома Байконур. Цель обсерватории - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта будет завершена и обнародована в районе 2025 года. Ожидается, что на ней будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.