2020-06-18T15:38:20+03:00
Политика

Наталья Поклонская: Я не верю ни в какие вирусы

Депутат Госдумы дала интервью журналистке Арине Шараповой в эфире Радио «КП»
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Наталья Поклонская дала интервью в эфире Радио «Комсомольская правда»Наталья Поклонская дала интервью в эфире Радио «Комсомольская правда»Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью в эфире Радио «Комсомольская правда» журналистке Арине Шараповой. Говорили про страх перед коронавирусом, об отсутствии воды в Крыму и о скандальном разговоре с украинским телеведущим Дмитрием Гордоном. Приводим самые яркие фрагменты.

КАК СПАСАЛАСЬ В ПАНДЕМИЮ

«Я не верю ни в какие вирусы. Я знаю, что есть много вирусов, в том числе, и коронавирус, и грипп, и гепатиты. Это все есть. Но, знаете, я в Москве была до 7 апреля. Потом переехала в Крым, и здесь намного легче и лучше было пережить этот тяжелый период. Сидеть в московской квартире - никуда не выходить, дышать несуществующим воздухом - это очень сложно. Можно с ума сойти! А в Крыму хотя бы во двор можно выйти. Коронавирус существовал. Но так массово запугивать, такой массовый психоз общемировой!».

ЭТО СТРАШНО!

«Это ужасно и страшно каждый день смотреть по телевизору и в интернете, что для вас, люди дорогие, строятся новые госпиталя военные, коек хватит на всех, это, на самом деле, не прекрасно, а страшно. На меня это действовало очень негативно. Лучше строить, но об этом сильно не говорить. Тебе внушают, что все равно придется попасть в эту больницу».

ПОРОШЕНКО ПЕРЕКРЫЛ НАМ ВОДУ

«Я обратилась на имя генерального прокурора Украины с требованием возбудить уголовное дело, провести расследование в отношении гражданина Украины Порошенко, который совершил преступление против крымчан и против жителей Украины в Херсоне перекрытием воды Северо-Крымского канала. Река Днепр – это река международного значения. Это не собственность Порошенко, не его озеро, бассейн, дом. Это общая река. И право на чистую и безопасную питьевую воду принадлежит каждому человеку».

Я ГИПНОТИЗИРОВАЛА ГОРДОНА

«Ой, вы знаете, мне понравилось это интервью с Гордоном. Он дал мне возможность высказаться, а это мужественный поступок. Я сейчас открою тайну. Я его тоже гипнотизировала как женщина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Про Сергия ничего дурного не скажу»: Наталья Поклонская о «бывшем духовнике», который захватил монастырь

Депутат Государственной думы призналась, что к ней никто за помощью не обращался (подробности)

Поклонская готова вернуться прокурором в Крым

Депутат рассказала о планах после работы в Госдуме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Обращение в Совет Европы как инструмент вмешательства во внутренние дела России
Член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов о том, как пытаются дискредитировать конституционную реформу
Новости 24
"Был сильный крик, будто кого-то резали": Сосед рассказал о стрельбе в Москве
Против Порошенко возбудили уголовное дело за томос об отделении украинской церкви
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку
Видео с места стрельбы в Москве сняли очевидцы
Четыре человека погибли при стрельбе в доме на улице Приорова
Один человек погиб при стрельбе на севере Москвы
МИД просит россиян воздержаться от туристических поездок за границу
В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России
В союзе туриндустрии рассказали о ценах на летний отдых
Умерла Вера Линн, известная британская певица
В жилом доме на севере Москвы открыли стрельбу
Новорождённому в Украине дали имя Зеленский
Евросоюз продлил санкции в отношении России по Крыму
Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram
Антитела к коронавирусу исчезают после выздоровления, предупредили ученые
Президент Сербии оценил помощь России в борьбе с коронавирусом
18 Июня в Москве обещали очередной рекорд по жаре
Они держались за руки: супруги, прожившие вместе 71 год, умерли от коронавируса
В Киеве снова прошла акция за отставку Арсена Авакова
Видео, как первым добровольцам вводят вакцину от коронавируса, показало Минобороны
Российскую вакцину испытают на еще 440 добровольцах
В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 за два месяца
Онколог рассказал о пяти признаках рака тонкой кишки