Наталья Поклонская: Я не верю ни в какие вирусы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью в эфире Радио «Комсомольская правда» журналистке Арине Шараповой. Говорили про страх перед коронавирусом, об отсутствии воды в Крыму и о скандальном разговоре с украинским телеведущим Дмитрием Гордоном. Приводим самые яркие фрагменты.

КАК СПАСАЛАСЬ В ПАНДЕМИЮ

«Я не верю ни в какие вирусы. Я знаю, что есть много вирусов, в том числе, и коронавирус, и грипп, и гепатиты. Это все есть. Но, знаете, я в Москве была до 7 апреля. Потом переехала в Крым, и здесь намного легче и лучше было пережить этот тяжелый период. Сидеть в московской квартире - никуда не выходить, дышать несуществующим воздухом - это очень сложно. Можно с ума сойти! А в Крыму хотя бы во двор можно выйти. Коронавирус существовал. Но так массово запугивать, такой массовый психоз общемировой!».

ЭТО СТРАШНО!

«Это ужасно и страшно каждый день смотреть по телевизору и в интернете, что для вас, люди дорогие, строятся новые госпиталя военные, коек хватит на всех, это, на самом деле, не прекрасно, а страшно. На меня это действовало очень негативно. Лучше строить, но об этом сильно не говорить. Тебе внушают, что все равно придется попасть в эту больницу».

ПОРОШЕНКО ПЕРЕКРЫЛ НАМ ВОДУ

«Я обратилась на имя генерального прокурора Украины с требованием возбудить уголовное дело, провести расследование в отношении гражданина Украины Порошенко, который совершил преступление против крымчан и против жителей Украины в Херсоне перекрытием воды Северо-Крымского канала. Река Днепр – это река международного значения. Это не собственность Порошенко, не его озеро, бассейн, дом. Это общая река. И право на чистую и безопасную питьевую воду принадлежит каждому человеку».

Я ГИПНОТИЗИРОВАЛА ГОРДОНА

«Ой, вы знаете, мне понравилось это интервью с Гордоном. Он дал мне возможность высказаться, а это мужественный поступок. Я сейчас открою тайну. Я его тоже гипнотизировала как женщина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Про Сергия ничего дурного не скажу»: Наталья Поклонская о «бывшем духовнике», который захватил монастырь

Депутат Государственной думы призналась, что к ней никто за помощью не обращался (подробности)

Поклонская готова вернуться прокурором в Крым

Депутат рассказала о планах после работы в Госдуме (подробности)